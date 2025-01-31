В Турции опечатали уже более 210 отелей

Контролирующие органы опломбировали более 210 гостиниц в Турции в ходе проверок на противопожарные нормы и наличие необходимых лицензий.

Как сообщает агентство DHA, в западной провинции Бурса, где расположен горнолыжный курорт Улудаг, опечатаны 161 гостиница и вилла. В них были выявлены различные нарушения, в том числе отсутствовали лицензии на ведение бизнеса, были недостатки в рамках требований безопасности по оснащению помещений.

Ранее власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок, проводимых по всей Турции после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. Отели в востребованном среди иностранных туристов квартале Калеичи закрыты из-за нарушений, в том числе отсутствия лицензий на деятельность. Таким образом на данный момент количество временно закрытых гостиниц в стране составило 211.

Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма, который обязал местные власти проконтролировать все туристические объекты в регионах на предмет соблюдения норм и требований. Эти инспекции продолжаются по всей стране.