Стало известно, сколько россиян посетило Турцию в 2024 году

Россия стала лидером по числу посетивших Турцию туристов в 2024 году
Более 6,7 млн россиян посетили Турцию в 2024 году, что стало самым высоким показателем среди отдохнувших в стране иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецкого Бюро статистики (TÜİK).
Всего Турцию в 2024 году посетили более 52,6 млн иностранцев и более 9,5 млн проживающих за границей турецких граждан.
«Турцию за 2024 год посетили 6 710 198 россиян», — говорится в пресс-релизе.
На втором месте среди туристов в Турцию находятся граждане ФРГ (6,6 млн), затем путешественники из Великобритании (4,4 млн), Ирана (3,2 млн) и Болгарии (2,9 млн).
Ранее в Альянсе турагентств назвали Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивы в числе лучших направлений для отдыха весной 2025 года.