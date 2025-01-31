Стало известно, сколько россиян посетило Турцию в 2024 году

Более 6,7 млн россиян посетили Турцию в 2024 году, что стало самым высоким показателем среди отдохнувших в стране иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецкого Бюро статистики (TÜİK).

Всего Турцию в 2024 году посетили более 52,6 млн иностранцев и более 9,5 млн проживающих за границей турецких граждан.

« Т у р ц и ю з а 2 0 2 4 г о д п о с е т и л и 6 7 1 0 1 9 8 р о с с и я н » , — говорится в пресс-релизе.

На втором месте среди туристов в Турцию находятся граждане ФРГ (6,6 млн), затем путешественники из Великобритании (4,4 млн), Ирана (3,2 млн) и Болгарии (2,9 млн).

Ранее в Альянсе турагентств назвали Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивы в числе лучших направлений для отдыха весной 2025 года.