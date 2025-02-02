Названо самое популярное зарубежное направление для отдыха в 2025 году

В 2025 году Турция останется наиболее популярным зарубежным направлением у россиян, считает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о тенденциях туристического сезона в этом году.

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« Т у р ц и я — з а р у б е ж н о е н а п р а в л е н и е н о м е р о д и н . П о б р о н и р о в а н и я м , к о т о р ы е и д у т с е й ч а с н а л е т о , Т у р ц и я л и д и р у е т . В з и м н и й п е р и о д п а л ь м у п е р в е н с т в а в с е - т а к и з а б и р а ю т Е г и п е т , Т а и л а н д , А р а б с к и е Э м и р а т ы . Х о т я Т у р ц и я в п я т е р к у п о п а д а е т , н о в м о р е к у п а т ь с я н е л ь з я , т о л ь к о л и б о к у л ь т у р н о - п о з н а в а т е л ь н ы й [ о т д ы х ] , л и б о б а с с е й н ы , п р а з д н о в а н и я , с о б ы т и й н ы е м е р о п р и я т и я , п о э т о м у з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е , н о п о и т о г а м [ 2 0 2 4 ] г о д а о н а п е р в а я » , — р а с с к а з а л о н .

« В э т о м г о д у г о в о р я т , ч т о н е б о л е е д е с я т и п р о ц е н т о в б у д е т р о с т ц е н , н о т у т м н о г о е з а в и с и т о т в а л ю т н о г о к у р с а . ( . . . ) Н о э т о н е о т в р а щ а е т г р а ж д а н о т э т о г о н а п р а в л е н и я , с к о р е е в с е г о , Т у р ц и я т а к и с о х р а н и т л и д е р с т в о » , — Юрий Барзыкин, первый вице-президент Российского союза туриндустрии.

По словам аналитика, глобальных изменений в предпочтениях россиян по сравнению с предыдущими годами ждать не стоит.

« В э т о м г о д у е с т ь в о з р о ж д е н н ы е т р е н д ы — в К и т а й н а ч и н а е т с я б р о н и р о в а н и е , в т о м ч и с л е и п о о с т р о в у Х а й н а н ь . Б л и ж н е е з а р у б е ж ь е — о ч е н ь б о л ь ш о й о б ъ е м п р и н и м а е т Б е л о р у с с и я , и К а з а х с т а н , и У з б е к и с т а н , о к о л о 4 0 п р о ц е н т о в з а б и р а е т б л и ж н е е з а р у б е ж ь е . В ь е т н а м , м ы н а д е е м с я , [ с т а н е т п о п у л я р н ы м ] е с л и о т к р о ю т с я п р я м ы е р е й с ы . Н о Т у р ц и ю в р я д л и о н и о п е р е д я т . Е с л и н и к а к и х э к с т р а о р д и н а р н ы х с и т у а ц и й н е п р о и з о й д е т н а з а р у б е ж н о м р ы н к е , Т у р ц и я т а к и о с т а н е т с я п е р в о й » , — д о б а в и л о н .

По итогам 2024 года Турция, Китай и ОАЭ стали самыми популярными у россиян странами для отдыха, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).