Туристам на Пхукете стало чуть легче найти место в гостинице

Ситуация с наличием мест в гостиницах таиландского курортного острова Пхукет на даты после китайского Нового года чуть улучшилась по сравнению с периодом, приходящимся на пик празднования (вся текущая неделя и начало следующей. – Ред.), но остается сложной.

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На заезды с 9–10 февраля (соответственно, вылеты из Москвы днем ранее) в системах онлайн-бронирования предлагается относительно небольшой ассортимент туров на 7 ночей с гарантированными местами в отелях. Всего на Пхукете на условиях моментального подтверждения доступно 16 гостиниц (здесь и далее приведена информация, актуальная по состоянию на 12:00 31 января. – Ред.). Это на семь больше, чем анонсировалось неделей ранее на заезды с 25 по 31 января. Из 16 доступных вариантов три – по системе Fortuna, когда объект размещения выбирает не турист, а туроператор – на свое усмотрение.

Появился некоторый выбор в категории 5* – предлагаются гарантированные номера в пяти отелях: Laya Resort Phuket Island, Wyndham Royal Lee Phuket, Wyndham La Vita Phuket, Sunsury Phuket Resort и Grand Mercure Phuket Patong. Если на даты с 25 по 31 января было доступно только три гостиницы 4*, причем все – на значительном удалении от моря, то на заезды с 9–10 февраля предлагается семь «четверок», в том числе на популярных у туристов пляжах Ката и Камала, где можно забронировать Sugar Marina Resort Surf 4* и Radisson Resorts & Suites Phuket 4* (в этом комплексе в наличии только номера family suite с одной спальней. – Ред.).

Гостиница 3* на условиях моментального подтверждения доступна только одна, что, вероятно, объясняется повышенным спросом на относительно бюджетное размещение: туристы, желающие сэкономить, планируют поездки на даты после пика празднования в Таиланде китайского Нового года в расчете на то, что цены пойдут вниз.

Как видим, выбор туров с гарантированными номерами в отелях относительно невелик – чуть больше десятка вариантов размещения. Что касается бронирований гостиниц под запрос, то ситуация с подтверждением мест, как и в прошлом зимнем сезоне, остается сложной.

« В о с т р е б о в а н н ы е о т е л и н а с а м ы х п о п у л я р н ы х п л я ж а х П х у к е т а – К а р о н , К а т а , П а т о н г – н е в с е г д а и н е с л и ш к о м о п е р а т и в н о п о д т в е р ж д а ю т з а я в к и » , – п о д е л и л с я с п о р т а л о м T o u r D o m . r u т о п - м е н е д ж е р о д н о г о и з к р у п н ы х т у р о п е р а т о р о в .

В другой туроператорской компании добавили: чуть проще забронировать номера дорогих категорий, наиболее бюджетные варианты standard или superior гостиницы зачастую придерживают, надеясь в условиях высокого спроса получить за них цену повыше.