Как не попасться на уловки мошенников в Египте

Египет привлекает туристов теплыми пляжами, пирамидами и доступными ценами. Однако здесь нередко встречаются мошенники, стремящиеся нажиться на приезжих. Чтобы не испортить отдых, важно знать о популярных схемах обмана. Как туристов разводят в Египте - об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

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В аэропорту могут предложить купить визу дороже, чем она стоит на самом деле. Покупайте ее только в официальных банковских киосках. Таксисты часто отказываются включать счетчик и называют завышенную цену. Лучше использовать Uber, Careem или договариваться о стоимости заранее. В ресторанном меню могут не указывать валюту, а счет внезапно окажется в долларах. Уточняйте цены перед заказом и проверяйте чек.

В отелях могут заявить, что ваш номер занят, предлагая «лучший» за доплату. Настаивайте на заселении в забронированный номер, при отказе — обращайтесь к менеджеру. Предложения сфотографироваться с верблюдом, получить сувенир или экскурсию часто оказываются платными. Уточняйте стоимость заранее.

Египет — отличное место для отдыха, но важно быть внимательным. Не спешите с покупками, проверяйте информацию и избегайте навязчивых предложений.