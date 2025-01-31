Жителям России станет проще слетать в Эфиопию

Посол России в Эфиопии Терёхин рассказал о турпотоке между странами
Посол России в Эфиопии Евгений Терёхин рассказал, что росту турпотока между странами способствует регулярное авиасообщение.
«Национальный перевозчик, авиакомпания «Эфиопские авиалинии», рассматривает перспективы увеличения количества рейсов по маршруту Аддис-Абеба — Москва», — поделился он в беседе с газетой «Известия», отметив, что в настоящее время такие перелёты осуществляются четыре раза в неделю.
Также, по словам Терёхина, обсуждается возможность полётов в другие российские регионы.
Кроме того, «Эфиопские авиалинии» намерены к концу 2029 года завершить строительство вблизи Аддис-Абебы крупной воздушной гавани, способной принять порядка 100 млн пассажиров в год, добавил посол.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что поток российских туристов на Мальдивы в 2024 году стал рекордным.