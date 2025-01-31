Жителям России станет проще слетать в Эфиопию

Посол России в Эфиопии Евгений Терёхин рассказал, что росту турпотока между странами способствует регулярное авиасообщение.

« Н а ц и о н а л ь н ы й п е р е в о з ч и к , а в и а к о м п а н и я « Э ф и о п с к и е а в и а л и н и и » , р а с с м а т р и в а е т п е р с п е к т и в ы у в е л и ч е н и я к о л и ч е с т в а р е й с о в п о м а р ш р у т у А д д и с - А б е б а — М о с к в а » , — п о д е л и л с я о н в б е с е д е с г а з е т о й «Известия», отметив, что в настоящее время такие перелёты осуществляются четыре раза в неделю.

Также, по словам Терёхина, обсуждается возможность полётов в другие российские регионы.

Кроме того, «Эфиопские авиалинии» намерены к концу 2029 года завершить строительство вблизи Аддис-Абебы крупной воздушной гавани, способной принять порядка 100 млн пассажиров в год, добавил посол.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что поток российских туристов на Мальдивы в 2024 году стал рекордным.