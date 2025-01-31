Турагент рассказал о турах в Индию

Отсутствие доступных авиаперелетов привело к тому, что Индия больше не является популярным направлением у российских туристов, сказала НСН Александра Самойлова.

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Новости о новом вирусе не привели к падению спроса на отдых в Индии, поскольку это направление давно утратило былую популярность. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по туризму, турагент Александра Самойлова.

« О т а к о й в с п ы ш к е з а б о л е в а н и я я у з н а л а в п е р в ы е , и з н о в о с т е й . О т к р о в е н н о г о в о р я , И н д и я н е м о г о п о т е р я л а с в о ю п о п у л я р н о с т ь с р е д и т у р и с т о в п о с л е п а н д е м и и к о р о н а в и р у с а . Д о к о в и д а п л я ж н ы й о т д ы х в И н д и и , о с о б е н н о н а Г о а , и м е л б о л ь ш у ю п о п у л я р н о с т ь ю в в и д у д е м о к р а т и ч н ы х ц е н , о б ш и р н о й п о л е т н о й п р о г р а м м ы . Н о п о с л е п а н д е м и и и п о с л е н а ч а л а С В О в с ё и з м е н и л о с ь . П р о б л е м ы с д о с т у п н о с т ь ю а в и а р е й с о в п р и в е л и к с н и ж е н и ю с п р о с а н а д о р о г о с т о я щ и е п е р е в о з к и в И н д и и . К р о м е т о г о , е с т ь н а п р а в л е н и я - к о н к у р е н т ы – Т а и л а н д , В ь е т н а м , Б а л и - р а з н ы е , б о л е е и н т е р е с н ы е , с п р я м ы м и р е й с а м и , и и н ф р а с т р у к т у р а т а м л у ч ш е . У м е н я и м о и х к о л л е г с е й ч а с м и н и м а л ь н ы е п р о д а ж и в И н д и ю , в т о м ч и с л е и з - з а о т е л е й – р о с с и й с к и е т у р и с т ы у ж е п р и в ы к л и к х о р о ш е м о т е л я м » , – з а я в и л а о н а .

По словам турагента, ей неизвестно о случаях отказа туристов от туров на фоне новостей о вспышке инфекции.

« Н и ч е г о н е с л ы ш а л а п р о о т м е н ы и з - з а в и р у с о в . В о о б щ е э т о т Н о в ы й г о д б ы л п о т р я с а ю щ и й , б е з о т м е н п о к а к и м - л и б о н а п р а в л е н и я м » , – п о я с н и л а о н а .

При этом Самойлова отметила, что сегодня вместо Индии туристам доступны альтернативы.

« И х н е т а к м н о г о . О н и е с т ь , о с о б е н н о е с л и у ч е с т ь в о з м о ж н о с т ь с т ы к о в о ч н ы х р е й с о в . У И н д и и а л ь т е р н а т и в ы – э т о , н а в е р н о е , Б а л и , Т а и л а н д , В ь е т н а м и о с т р о в Х а й н а н ь . Т а и л а н д с е й ч а с в о о б щ е т р е щ и т п о ш в а м п о к о л и ч е с т в у о т д ы х а ю щ и х т а м с д е к а б р я р о с с и я н . И у ж е з а 3 - 4 м е с я ц а в з я т ь ч т о - т о х о р о ш е е и з о т л е й п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о » , – з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что вспышка вируса в Индии является локальной, на данный момент все, кто контактировал с заболевшими, помещены в госпиталь и находятся под наблюдением врачей, напоминает «Радиоточка НСН».