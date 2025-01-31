Как изменился турпоток в Египет из России

Объем бронирований летних туров в Египет вырос в России в два-шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее благодаря спаду политической напряженности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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« Б р о н и р о в а н и я л е т н и х т у р о в в Е г и п е т у т у р о п е р а т о р о в в ы р о с л и в 2 - 6 р а з . Э к с п е р т ы о б ъ я с н я ю т э т о с п а д о м п о л и т и ч е с к о й н а п р я ж е н н о с т и в р е г и о н е , р а з у м н о й ц е н о в о й п о л и т и к о й м е с т н ы х о т е л е й и з а м е т н ы м р а с ш и р е н и е м к а ч е с т в е н н о г о р а з м е щ е н и я н а е г и п е т с к и х к у р о р т а х » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным "Слетать.ру", сейчас Египет входит в топ-5 направлений на лето 2025 года, занимая четвертое место с долей 3,7% от общего объема продаж. В компании Fun&Sun Египет с долей в 7% занимает третье место по объемам раннего бронирования на весну-лето. Как пояснили в пресс-службе компании, объем бронирований вырос в шесть раз.

« Ч а щ е в с е г о т у р и с т ы б р о н и р у ю т а п р е л ь ( 6 7 % ) , а т а к ж е м а й - и ю н ь ( 3 3 % ) . Т а к о й с п р о с н а в е с н у о б ъ я с н я е т с я т е м , ч т о в э т о м г о д у н е т с д е р ж и в а ю щ и х ф а к т о р о в , к о т о р ы е б ы л и в ы з в а н ы к о н ф л и к т о м н а Б л и ж н е м В о с т о к е . К р о м е т о г о , с е й ч а с в Е г и п т е р а б о т а е т б о л ь ш е к а ч е с т в е н н ы х о т е л е й п л ю с о ж и д а е т с я о т к р ы т и е н о в ы х » , — о т м е т и л и в к о м п а н и и .

Объем раннего бронирования туров в Египет у "Интуриста" вырос минимум в 2,5 раза.