Как изменился турпоток в Египет из России

Спрос на летние туры в Египет у россиян вырос за год в два-шесть раз
Объем бронирований летних туров в Египет вырос в России в два-шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее благодаря спаду политической напряженности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Бронирования летних туров в Египет у туроператоров выросли в 2-6 раз. Эксперты объясняют это спадом политической напряженности в регионе, разумной ценовой политикой местных отелей и заметным расширением качественного размещения на египетских курортах», — говорится в сообщении.
По данным "Слетать.ру", сейчас Египет входит в топ-5 направлений на лето 2025 года, занимая четвертое место с долей 3,7% от общего объема продаж. В компании Fun&Sun Египет с долей в 7% занимает третье место по объемам раннего бронирования на весну-лето. Как пояснили в пресс-службе компании, объем бронирований вырос в шесть раз.
«Чаще всего туристы бронируют апрель (67%), а также май - июнь (33%). Такой спрос на весну объясняется тем, что в этом году нет сдерживающих факторов, которые были вызваны конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, сейчас в Египте работает больше качественных отелей плюс ожидается открытие новых», — отметили в компании.
Объем раннего бронирования туров в Египет у "Интуриста" вырос минимум в 2,5 раза.
«Это, безусловно, не значит, что такой высокий темп обязательно сохранится и мы "закроем" лето по Египту с приростом в 150%, однако сейчас прогнозы очень хорошие, глубина бронирований вплоть до октября», — пояснили в пресс-службе туроператора.