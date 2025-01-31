Визовый центр Германии в РФ ввел онлайн-оплату сервисного сбора
Визовый центр Германии в России теперь требует оплатить сервисный сбор сразу при записи на подачу документов на шенгенскую визу. Заявителям придется заранее внести около 3 тыс. руб.
При этом в случае неявки туриста или отмены визита произведенная оплата не возвращается.
«Оформленная запись не подлежит переносу. В случае отмены записи, неявки в день подачи документов оплаченная сумма сервисного сбора не возвращается», – говорится на сайте ВЦ.
В свою очередь, визовый сбор (90 евро) оплачивается непосредственно в офисе VisaMetric.
Нововведение было анонсировано еще летом, однако по факту требование стало обязательным только в конце января.
Отметим, сейчас Германия пользуется минимальным спросом среди российских претендентов на туристическую визу. Для оформления шенгена есть ряд сложновыполнимых условий, среди которых наличие полиса медицинского страхования, выданного в ЕС (российский не принимается), и выписка о состоянии счета из банка, действующего на территории Евросоюза.
Ранее аналогичные требования вводили ВЦ Испании и Франции, объясняя свое решение борьбой с ботами, которые моментально занимали свободные слоты для последующей перепродажи мест заявителям. Записаться на подачу документов в визовый центр Италии также можно только с оплатой сервисного сбора. И если здесь решение кажется логичным из-за высокого спроса и большей лояльности к россиянам, то в случае Германии остаются вопросы о целесообразности ужесточения требований.