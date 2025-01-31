Визовый центр Германии в РФ ввел онлайн-оплату сервисного сбора

Визовый центр Германии в России теперь требует оплатить сервисный сбор сразу при записи на подачу документов на шенгенскую визу. Заявителям придется заранее внести около 3 тыс. руб.

© tourdom.ru

При этом в случае неявки туриста или отмены визита произведенная оплата не возвращается.

« О ф о р м л е н н а я з а п и с ь н е п о д л е ж и т п е р е н о с у . В с л у ч а е о т м е н ы з а п и с и , н е я в к и в д е н ь п о д а ч и д о к у м е н т о в о п л а ч е н н а я с у м м а с е р в и с н о г о с б о р а н е в о з в р а щ а е т с я » , – г о в о р и т с я н а с а й т е В Ц .

В свою очередь, визовый сбор (90 евро) оплачивается непосредственно в офисе VisaMetric.

Нововведение было анонсировано еще летом, однако по факту требование стало обязательным только в конце января.

Отметим, сейчас Германия пользуется минимальным спросом среди российских претендентов на туристическую визу. Для оформления шенгена есть ряд сложновыполнимых условий, среди которых наличие полиса медицинского страхования, выданного в ЕС (российский не принимается), и выписка о состоянии счета из банка, действующего на территории Евросоюза.

Ранее аналогичные требования вводили ВЦ Испании и Франции, объясняя свое решение борьбой с ботами, которые моментально занимали свободные слоты для последующей перепродажи мест заявителям. Записаться на подачу документов в визовый центр Италии также можно только с оплатой сервисного сбора. И если здесь решение кажется логичным из-за высокого спроса и большей лояльности к россиянам, то в случае Германии остаются вопросы о целесообразности ужесточения требований.