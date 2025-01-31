Стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Девушка позирует на камеру в темно-синем платье мини. Свой образ бортпроводница дополнила разноцветным шейным платком и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Очень милая», «Великолепная», «Вау, такая красивая», «Прекрасно выглядишь», — написали они.

Ранее стюардесса из России раскрыла подписчикам содержимое своей рабочей сумки. Сначала бортпроводница показала документы, без которых нельзя отправиться в рейс.