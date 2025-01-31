Российская путешественница побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

« Т у р ц и я у ж е н е т а , ч т о б ы л а р а н ь ш е : в с е с т р е м и т е л ь н о д о р о ж а е т , к а ч е с т в о и с е р в и с у х у д ш а ю т с я . М ы р е ш и л и в э т у с т р а н у п о к а н е п р и е з ж а т ь , л у ч ш е н а й т и б о л е е д е ш е в ы й в а р и а н т » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л а у в и д е н н о е р о с с и я н к а .

В частности, читательница издания пожаловалась на обслуживание в отеле Emin Palace, за проживание в котором они отдали 33,8 тысячи рублей. По ее словам, персонал долго не обращал на них внимания при заселении, номер был плохо убран, а завтрак — скуден.

Кроме того, автора отзыва возмутили высокие цены в Стамбуле.

« К а ж д ы й п р и е з д я п о с е щ а ю д в о р е ц Т о п к а п ы . З а п л а т и т ь п р и ш л о с ь 1 , 7 т ы с я ч и т у р е ц к и х л и р . Э т о д а ж е д о р о ж е , ч е м о д н а н о ч ь в н а ш е м о т е л е ! Т а к а я с т о и м о с т ь д л я м е н я н и ч е м н е о п р а в д а н н а , в е д ь э к с п о з и ц и и н е о б н о в л я ю т с я , н а р о д у о ч е н ь м н о г о , в н е к о т о р ы х ч а с т я х о б ъ е к т а п о н е с к о л ь к о л е т п р о в о д я т р е с т а в р а ц и и » , — п о с е т о в а л а т у р и с т к а .

Ранее похожий отзыв о Стамбуле оставила другая российская путешественница. По ее словам, цены в этом городе «летят в космос».