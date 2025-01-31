В Госдуме сообщили о развитии туристического потенциала Вьетнама

В Госдуме назвали россиянам новое привлекательное место отдыха
К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 млн россиян, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение.
«России и Вьетнаму есть что показать и предложить друг другу. Россия готова осваивать туристический потенциал Вьетнама. До 2030 года, мы прогнозируем, более 40 млн россиян отдохнут во Вьетнаме. Между нашими странами установлено прямое авиасообщение. Самолеты из российских городов летают в Ханой, в Хошимин. Это еще больше увеличило число туристов из России. После запуска прямых рейсов туристический поток из России во Вьетнам вырос в три раза», — отметил Тарбаев.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что бронировать тур на Кубу зимой лучше всего уже в летний период. Так, по ее словам, цены будут гораздо ниже, чем если покупать билеты ближе к датам путешествия. Турэксперт отметила, что в сентябре от поездок на Кубу лучше отказаться, так как в это время там бывают ураганы. По ее словам, отдых в регионе постепенно развивается, но пока не всегда даже пятизвездочный отель будет соответствовать стандартам качества.