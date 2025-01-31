В Госдуме сообщили о развитии туристического потенциала Вьетнама

К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 млн россиян, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение.

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« Р о с с и и и В ь е т н а м у е с т ь ч т о п о к а з а т ь и п р е д л о ж и т ь д р у г д р у г у . Р о с с и я г о т о в а о с в а и в а т ь т у р и с т и ч е с к и й п о т е н ц и а л В ь е т н а м а . Д о 2 0 3 0 г о д а , м ы п р о г н о з и р у е м , б о л е е 4 0 м л н р о с с и я н о т д о х н у т в о В ь е т н а м е . М е ж д у н а ш и м и с т р а н а м и у с т а н о в л е н о п р я м о е а в и а с о о б щ е н и е . С а м о л е т ы и з р о с с и й с к и х г о р о д о в л е т а ю т в Х а н о й , в Х о ш и м и н . Э т о е щ е б о л ь ш е у в е л и ч и л о ч и с л о т у р и с т о в и з Р о с с и и . П о с л е з а п у с к а п р я м ы х р е й с о в т у р и с т и ч е с к и й п о т о к и з Р о с с и и в о В ь е т н а м в ы р о с в т р и р а з а » , — о т м е т и л Т а р б а е в .

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что бронировать тур на Кубу зимой лучше всего уже в летний период. Так, по ее словам, цены будут гораздо ниже, чем если покупать билеты ближе к датам путешествия. Турэксперт отметила, что в сентябре от поездок на Кубу лучше отказаться, так как в это время там бывают ураганы. По ее словам, отдых в регионе постепенно развивается, но пока не всегда даже пятизвездочный отель будет соответствовать стандартам качества.