«Дорого-богато». Путешественник рассказал о квартирах в Мексике

Российский путешественник побывал в Мексике и остановился в гостях у местного жителя в городе Гуаймас. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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70-летний Абель рассказал автору публикации, что в доме, который достался ему от родителей, жили уже три поколения. По словам блогера, дом мексиканца выглядел уютно.

« Ч т о н а с у д и в и л о , т а к э т о и н т е р ь е р : м е б е л ь с л о в н о и з с о в е т с к и х в р е м е н . Т е с а м ы е " д о р о г о - б о г а т о " ш к а ф ы и к о м о д ы с в ы ч у р н ы м и у з о р а м и , к о т о р ы е ч а с т о м о ж н о б ы л о в с т р е т и т ь у б а б у ш е к в С С С Р » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л у в и д е н н о е р о с с и я н и н .

Блогер также отметил, что многие бытовые моменты мексиканцы решают максимально просто. Например, у них на улице стоят огромные емкости для воды, которые нужно периодически заполнять.

Путешественник добавил, что в таком доме может быть пыльно, не слишком удобно или современно, но в этом есть своя магия.

« Э т о ж и з н ь б е з и з л и ш е с т в , н о с ч у в с т в о м с в я з и с з е м л е й , д о м о м и с е м ь е й » , — п о я с н и л а в т о р .

Ранее этот же тревел-блогер описал Мексику фразой «грязь и хаос». По его словам, местные водители совсем не соблюдают правила, а разметка на дорогах полностью отсутствует.