Турист рассказал, что русских раздражает в менталитете мексиканцев

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала бесящие ее особенности менталитета местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во-первых, автор публикации обратила внимание на непунктуальность мексиканцев.

« Д о г о в о р и л и с ь в с т р е т и т ь с я в т р и д н я ? Н у , ж д а л и д о п я т и в е ч е р а . А о н т а к и н е п р и ш е л . З л а н е х в а т а е т . . . А м ы - т о в с е г о л и ш ь д о г о в а р и в а л и с ь с о с т о м а т о л о г о м » , — в о з м у т и л а с ь о н а , д о б а в и в , ч т о с ж и т е л я м и э т о й л а т и н о а м е р и к а н с к о й с т р а н ы « с л о ж н о и м е т ь д е л а » .

Во-вторых, Ершова отметила их чрезмерную общительность. По ее словам, мексиканцы не замолкают ни на секунду и обсуждают каждую мелочь своей жизни. Кроме того, путешественница рассказала, что в этой стране принято танцевать даже в самых не подходящих для этого местах.

« К о г д а т ы с т о и ш ь в о ч е р е д и в с у п е р м а р к е т е , а п е р е д т о б о й в д р у г н а ч и н а е т с я и м п р о в и з и р о в а н н а я с а л ь с а . Н у , с о г л а с и т е с ь , к а к - т о н е к м е с т у в с е э т о » , — п о я с н и л а б л о г е р ш а .

Еще одна особенность, о которой упомянула россиянка, — культ семьи в Мексике. Хозяин их отеля каждый день много раз звонил своей матери и мешал им работать громким смехом.

« Т а к о н е щ е п р и х о д и л в н а ш у к о м н а т у и т ы к а л н а м с в о и х р о д с т в е н н и к о в л и ц о м к л и ц у , ч т о б ы м ы с н и м и б о л т а л и » , — п о ж а л о в а л а с ь Е р ш о в а .

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об отличиях мексиканок от россиянок. Она призналась, что жительницы латиноамериканской страны не любят сидеть на диетах.