Больше романтики: как отметить День Святого Валентина

Уехать на выходные за город — отличная идея! Если ваш идеальный романтический уикенд — провести время только вдвоем, обратите внимание на особое предложение отеля Palmira Garden Hotel & SPA. Он расположен всего в 4 км от Москвы на территории исторического усадебного комплекса “Тимохово-Салазкино”. Здесь легко забыть о суете города и полностью погрузиться в атмосферу уюта и романтики. Для своей второй половинки можно устроить сюрприз и подарить сертификат от отеля “Романтическая история”, в который входит проживание в номере на двоих, романтический декор в номере, бутылка фирменного игристого, завтрак в формате шведского стола, посещение акватермального и банного комплексов SPA Garden, SPA-уход “Круиз на двоих”, круглосуточный доступ в тренажерный зал, а также анимационно-развлекательные мероприятия. Плюс работает охраняемая парковка. Также в отеле предлагают SPA-программу для двоих Palmira Relax Weekend. Это отличная возможность провести время с любимым человеком, наслаждаясь расслабляющей атмосферой и качественным отдыхом, который поможет восстановить силы и улучшить самочувствие. – Русская баня:Погружение в горячий пар русской бани способствует глубокому расслаблению мышц, улучшению кровообращения и общему очищению организма. – Хамам:Турецкая баня хамам славится своими мягкими, обволакивающими теплом процедурами. Здесь можно насладиться очищающими пилингами, которые помогут удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить её текстуру. – Аромамассаж:Эфирные масла, подобранные специально для процедуры, оказывают благотворное влияние на кожу и общее состояние организма, помогая снять усталость и улучшить настроение. – Обертывания и уходы:Различные виды обёртываний и уходовых процедур для тела направлены на увлажнение и питание кожи. Эти процедуры помогут почувствовать себя обновлёнными и помолодевшими. – Бассейн:После SPA-процедур можно освежиться в бассейне, наслаждаясь плаванием и ощущением легкости во всем теле. – Уютный отдых и вкусная еда:После всех процедур можно вкусно перекусить и уютно провести время в комфортном номере с любимым человеком. Романтика с видом на Кремль обеспечена в отеле “Балчуг Кемпински Москва”. Здесь влюбленным предлагают по случаю праздника размещение в одном из элегантных номеров отеля по специальной цене, бутылку игристого, эксклюзивный завтрак, неограниченный доступ в оздоровительный клуб, поздний выезд и при желании можно провести фотосессию в красивых интерьерах. А шеф-повар Андрей Кагокин создал меню, которое наполнит праздник магией и страстью благодаря афродизиакам, ставшим ключевыми элементами каждого блюда. Комплимент от шефа – запеченная устрица в белом вине со шпинатом под голландским соусом, салат из гребешков с авокадо и апельсином, горячая закуска – равиоли с сыром сулугуни и эспумой из свеклы, сорбет гранатовый с корицей, филе ягненка с запеченными овощами, палтус в цукини на пару, со сливочным соусом, кус-кусом, красной икрой и черной икрой летучей рыбы. А на десерт “шоколадный вальс с вишней и розой” – сладкое завершение вечера, с ароматом страсти и романтики. В Radisson Resort, Zavidovo предусмотрели любые капризы для влюбленных. Здесь уделяется особое внимание деталям. Хотите красиво украшенный номер, персонал готов выполнить ваши запросы. Номер будет утопать в лепестках роз, а влюбленных дожидаться охлажденное игристое вино. А еще одна маленькая роскошь, которое непременно поднимет настроение – завтрак в номер. В отеле несколько ресторанов, где можно устроить романтический ужин, в этот праздничный вечер будет действовать скидка 15%. Погрузится в атмосферу любви и заботы можно в SPA Crystal, здесь можно заказать процедуры или массаж с 10% скидкой . А почему бы не отправиться в романтическое путешествие, например, в Санкт-Петербург? Radisson Sonya, St.Petersburg предлагает парам повышение категории номера (при наличии), отличный завтрак на шведской линии, конечно, же бутылку игристого и вкуснейший десерт , а еще скидка 10% на романтический ужин в ресторане Metamorfos. Фото: freepic, архивы пресс-служб.