Турецкая авиакомпания открыла продажи билетов в Стамбул

Турецкая авиакомпания Ajet открыла продажи билетов из Санкт-Петербурга в Стамбул. Начало полетов запланировано на середину марта, следует из системы бронирования перевозчика.

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Прямые рейсы будут выполняться в аэропорт имени Сабихи Гёкчен: с 16 марта по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с апреля – на ежедневной основе. Вылеты ночные – отправление из Пулково в 03:05 по местному времени, прибытие в Стамбул в 7 утра.

Стоимость билета на март-апрель составит порядка 10 тыс. руб. в одну сторону. Минимальный тариф позволяет взять в салон только ручную кладь весом до 8 кг. За провоз багажа придется доплатить около 2 тыс. руб. Перелет в обе стороны на крыльях Ajet обойдется в 19 тыс. руб.

Оформить билет пока можно только на официальном сайте авиакомпании. Для этого понадобится карта иностранного банка. Скорее всего, предложения появятся и на агрегаторах, принимающих российский пластик, но чуть позднее.

Стоит отметить, что из Санкт-Петербурга в Стамбул летают и другие авиакомпании. В их числе «Аэрофлот», Turkish Airlines и бюджетный Pegasus Airlines. Однако стоимость места на рейсе существенно выше даже у лоукостера – от 18 тыс. руб. в одну сторону и минимум 37 тыс. руб. round trip с бесплатной ручной кладью весом до 3 кг.

Ранее TourDom.ru писал, что Ajet начал летать в Стамбул из аэропорта Внуково 23 января. Рейсы также выполняются ежедневно.