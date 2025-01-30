Эксперт объяснил, почему туристы из России не хотят ехать в Абхазию

Эксперт Преображенский: туристы из РФ пока не хотят ехать в Абхазию
Популярность Абхазии летом 2025 года среди российских туристов будет зависеть от развития политической ситуации в стране, пока российские туристы не хотят ехать в республику. Об этом сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры "Менеджмент в индустрии гостеприимства" Президентской академии Александр Преображенский.
"На данный период люди говорят, что категорически не хотят рисковать, когда есть возможность в какое-то другое место уехать. Но Абхазию держат в уме, потому что это теплое море, традиционное место отдыха. Как только там изменится парадигма, изберут президента, все успокоится, <…> тогда народ поедет", - сказал он.
Эксперт отметил, что туристы прагматично относятся к выбору места отдыха.
"Ехать в страну, которая проявила недружественные действия по отношению к нам, где свергли президента так или иначе, где непонятно пока отношение к России, естественно, они будут выбирать места, которые поспокойнее. Благо они есть - та же Турция, наше Черноморское побережье, Крым", - объяснил Преображенский.
По его словам, развитие ситуации со спросом на отдых в Абхазии станет понятно через несколько месяцев.
"Во-первых, у них пройдут выборы, во-вторых, будет ясно их и наше отношение. <…> Если будет все хорошо в отношениях внешнеполитических, повысится [турпоток]", - подчеркнул эксперт.