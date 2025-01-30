Эксперт объяснил, почему туристы из России не хотят ехать в Абхазию

Популярность Абхазии летом 2025 года среди российских туристов будет зависеть от развития политической ситуации в стране, пока российские туристы не хотят ехать в республику. Об этом сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры "Менеджмент в индустрии гостеприимства" Президентской академии Александр Преображенский.

" Н а д а н н ы й п е р и о д л ю д и г о в о р я т , ч т о к а т е г о р и ч е с к и н е х о т я т р и с к о в а т ь , к о г д а е с т ь в о з м о ж н о с т ь в к а к о е - т о д р у г о е м е с т о у е х а т ь . Н о А б х а з и ю д е р ж а т в у м е , п о т о м у ч т о э т о т е п л о е м о р е , т р а д и ц и о н н о е м е с т о о т д ы х а . К а к т о л ь к о т а м и з м е н и т с я п а р а д и г м а , и з б е р у т п р е з и д е н т а , в с е у с п о к о и т с я , < … > т о г д а н а р о д п о е д е т " , - с к а з а л о н .

Эксперт отметил, что туристы прагматично относятся к выбору места отдыха.

" Е х а т ь в с т р а н у , к о т о р а я п р о я в и л а н е д р у ж е с т в е н н ы е д е й с т в и я п о о т н о ш е н и ю к н а м , г д е с в е р г л и п р е з и д е н т а т а к и л и и н а ч е , г д е н е п о н я т н о п о к а о т н о ш е н и е к Р о с с и и , е с т е с т в е н н о , о н и б у д у т в ы б и р а т ь м е с т а , к о т о р ы е п о с п о к о й н е е . Б л а г о о н и е с т ь - т а ж е Т у р ц и я , н а ш е Ч е р н о м о р с к о е п о б е р е ж ь е , К р ы м " , - о б ъ я с н и л Преображенский.

По его словам, развитие ситуации со спросом на отдых в Абхазии станет понятно через несколько месяцев.