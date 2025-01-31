В Анталье закрыли десятки отелей

Власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок, проводимых по всей Турции после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. Гостиницы в популярном среди иностранных туристов квартале Калеичи закрыты из-за нарушений, в том числе отсутствия лицензий на деятельность, сообщил глава муниципалитета Муратпаша Умит Уйсал телеканалу NTV.

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« М ы р а б о т а е м в к о о р д и н а ц и и с о в с е м и в е д о м с т в а м и п р и п р о в е д е н и и п р о в е р о к , в ч а с т н о с т и п о в о п р о с у с о б л ю д е н и я п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и . П о и т о г а м п р о в е р о к п о л и н и и М и н т у р и з м а м ы у в е д о м и л и о з а к р ы т и и 5 0 т у р и с т и ч е с к и х о б ъ е к т о в » , — с к а з а л ч и н о в н и к .

В свою очередь губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил на совещании с местными префектами о закрытии до конца недели всех гостиниц в городе, у которых нет лицензий на деятельность

« Е с л и н е з а в т р а , в п я т н и ц у , т о в с у б б о т у - в о с к р е с е н ь е м ы з а к р о е м в с е о т е л и , к о т о р ы е н е и м е ю т л и ц е н з и й н а д е я т е л ь н о с т ь о т м и н и с т е р с т в а т у р и з м а » , — п р и в о д и т с л о в а г у б е р н а т о р а а г е н т с т в о A n a d o l u .

Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма.

В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января, погибли 78 человек, значительная часть из которых - дети, более 50 пострадали. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В рамках расследования дела о пожаре задержаны 28 человек, из них арестованы 19, в том числе хозяин отеля, управляющий, чиновники мэрии городу Болу, в административном ведении которого находится курорт. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что все виновники трагедии будут привлечены к суду.