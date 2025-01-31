В Анталье закрыли десятки отелей

Власти Антальи опечатали 50 гостиниц в рамках проверок, проводимых по всей Турции после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. Гостиницы в популярном среди иностранных туристов квартале Калеичи закрыты из-за нарушений, в том числе отсутствия лицензий на деятельность, сообщил глава муниципалитета Муратпаша Умит Уйсал телеканалу NTV.
«Мы работаем в координации со всеми ведомствами при проведении проверок, в частности по вопросу соблюдения пожарной безопасности. По итогам проверок по линии Минтуризма мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов», — сказал чиновник.
В свою очередь губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил на совещании с местными префектами о закрытии до конца недели всех гостиниц в городе, у которых нет лицензий на деятельность
«Если не завтра, в пятницу, то в субботу-воскресенье мы закроем все отели, которые не имеют лицензий на деятельность от министерства туризма», — приводит слова губернатора агентство Anadolu.
Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма.
В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января, погибли 78 человек, значительная часть из которых - дети, более 50 пострадали. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В рамках расследования дела о пожаре задержаны 28 человек, из них арестованы 19, в том числе хозяин отеля, управляющий, чиновники мэрии городу Болу, в административном ведении которого находится курорт. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что все виновники трагедии будут привлечены к суду.