Раскрыта причина отказа россиян от поездок в Абхазию

Российские туристы не едут в Абхазию из-за политической напряженности в этой стране. Причину отказа соотечественников от поездок раскрыла куратор программы «Международный гостиничный менеджмент» во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт объяснила, почему россияне отказываются от поездок в Абхазию
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Собеседница агентства отметила, что в последние годы Абхазия стала популярной среди россиян, и сезон 2025 года должен был быть успешным, однако нынешняя ситуация в стране подталкивает к отказу от бронирований. Клеева добавила, что отечественные путешественники, которые решили не ехать в Абхазию, в первую очередь обращают внимание на черноморское побережье Краснодарского края.

В декабре 2024 года вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что турпоток из России в Абхазию временно ограничен. Причиной остановки продажи туров в соседнюю страну стал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с Россией.

Отдых за границей
Артур Мурадян
Ассоциация туроператоров России