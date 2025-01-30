Туристов предупредили о постоянном контроле на границах Германии

Власти Германии вернули постоянный пограничный контроль на своих границах. За такое решение проголосовал Бундестаг, несмотря на то что инициативу предложила оппозиция. Правда, перевес для принятия решения был всего в несколько голосов.

В числе главных причин таких перемен называют предотвращение незаконной миграции и задержание лиц, которым было предписано покинуть территорию Германии, но они этого не сделали. Дискуссия об ужесточении политики разгорелась после нападения в Баварии 22 января на местных жителей, где погибли мужчина и ребенок. Эти действия совершил 28-летний афганец, который, по информации МВД Баварии, должен был покинуть Германию, поскольку в июне этого года ему было отказано в предоставлении убежища.

Напомним, что в минувшем году немцы уже дважды прибегали к временному усилению мер на границах, связанному с проверкой документов. Первый был во время чемпионата Европы по футболу. Второй был введен с сентября на полгода. Срок этой меры еще не подошел к концу, так что пограничники, которые уже находятся на внешних границах, просто продолжат свою работу.

Теперь негражданам Германии на въезде в страну из других стран Шенгенского пространства нужно будет предоставить ВНЖ или визу. При отсутствии этих документов будет отказано. Нужен ли будет пограничникам именно немецкий шенген, пока что не уточняется. Однако в 2024 году были случаи, когда россиян с визами других государств не пускали в страну. А сама Германия с 2022 года практически не выдает россиянам документы на въезд.

Ранее TourDom.ru писал, что в Германии предлагают изучать соцсети просителей шенгенской визы.