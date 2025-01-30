На горнолыжном курорте в Грузии инструктора дерутся за туристов

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури местные инструкторы набросились с кулаками на иностранных, среди которых много русскоязычных – из России, Беларуси, Украины, Израиля. Это утверждают очевидцы, находившиеся на месте событий. По соцсетям расходится видео, на котором, предположительно, запечатлен момент, как толпой избивают израильтянина.

Судя по отзывам, досталось не только наставникам, но и туристам.

« Н а с н а с и л ь н о в ы в е л и з а п р е д е л ы п о с а д к и г о н д о л ы к а н а т н о й д о р о г и , н а ч а л и в т и р а т ь , ч т о м ы и н с т р у к т о р ы и н е л е г а л ь н о т у т р а б о т а е м , о д и н и з н и х в ы л и л м н е к о ф е н а г о л о в у , п р и т о м ч т о я н и р а з у н е и н с т р у к т о р и н е у ч и л н и к о г о » , – п о д е л и л с я о д и н и з п о с т р а д а в ш и х о т д ы х а ю щ и х .

Досталось и женщинам:

« Н а п а л а т о л п а о к о л о г о н д о л ы , к о г д а я в ы ш л а к а т а т ь с я , и с п о р т и л и о д е ж д у . Д у м а л и , ч т о я и н с т р у к т о р , х о т я н и к о г д а н е у ч и л а н и к о г о . Н а п а л и , п о т о м у ч т о ч а с т о м е н я в и д я т з д е с ь » .

Грузинские инструкторы крайне недовольны тем, что туристы тянутся в основном к иностранным инструкторам, в том числе россиянам. Кто-то выбирает соотечественников из-за более простого общения, кто-то считает их более профессиональными. Ситуацию усугубило то, что в этом году снега в горах немного и поток отдыхающих невысокий.

« С е з о н н е р а в н о м е р н ы й , е с т ь п р о с а д к и . П л ю с у р о в е н ь о б у ч е н и я у и н о с т р а н ц е в п о л у ч а е т с я в ы ш е , и п р о ц е н т в о з в р а т о в в ы ш е . К о г д а к л и е н т о в н е х в а т а е т , г р у з и н ы в о з м у щ а ю т с я » , – р а с с к а з а л ж у р н а л и с т у T o u r D o m . r u о д и н и з и н с т р у к т о р о в , р а б о т а ю щ и й в Г а д а у р и . О н д о б а в и л , ч т о п о д о б н а я с и т у а ц и я у ж е в о з н и к а л а 3 г о д а н а з а д – т о г д а д о х о д и л о д о п е р е к р ы т и я к а н а т н ы х д о р о г и т а к ж е д о д р а к .

Полиция проводит проверку, но ничего определенного пока не говорит. Руководство курорта о происходящем не высказывалось. Редакция TourDom.ru направило запрос в пресс-службу Gudauri Ski Resort с предложением прокомментировать ситуацию.

Стоит отметить, что иностранцы, предлагающие свои услуги на склоне, ничего не нарушают. Как считает собеседник редакции, вся проблема конфликта кроется в пробелах туристического законодательства Грузии, которое не предусматривает какую-либо аттестацию и контроль за деятельностью инструкторов по горным лыжам. И сейчас на курортах может работать фактически любой желающий, в том числе из других государств. Для этого, например россиянам, не нужна рабочая виза, достаточно лишь зарегистрироваться в Минюсте и регулярно платить налоги.

Ранее мы написали, что в Кемеровской области изменили региональный закон, чтобы создать реестр горнолыжных инструкторов на курорте Шерегеш.