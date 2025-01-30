На курорте в Грузии туристы из России попали под раздачу во время разборки инструкторов

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури местные инструкторы набросились с кулаками на иностранных, среди которых много русскоязычных – из России, Беларуси, Украины, Израиля. Это утверждают очевидцы, находившиеся на месте событий. По соцсетям расходится видео, на котором, предположительно, запечатлен момент, как толпой избивают израильтянина.

На горнолыжном курорте в Грузии инструктора дерутся за туристов
© TourDom

Судя по отзывам, досталось не только наставникам, но и туристам.

«Нас насильно вывели за пределы посадки гондолы канатной дороги, начали втирать, что мы инструкторы и нелегально тут работаем, один из них вылил мне кофе на голову, притом что я ни разу не инструктор и не учил никого», поделился один из пострадавших отдыхающих.

Досталось и женщинам:

«Напала толпа около гондолы, когда я вышла кататься, испортили одежду. Думали, что я инструктор, хотя никогда не учила никого. Напали, потому что часто меня видят здесь».

Грузинские инструкторы крайне недовольны тем, что туристы тянутся в основном к иностранным инструкторам, в том числе россиянам. Кто-то выбирает соотечественников из-за более простого общения, кто-то считает их более профессиональными. Ситуацию усугубило то, что в этом году снега в горах немного и поток отдыхающих невысокий.

«Сезон неравномерный, есть просадки. Плюс уровень обучения у иностранцев получается выше, и процент возвратов выше. Когда клиентов не хватает, грузины возмущаются», рассказал журналисту TourDom.ru один из инструкторов, работающий в Гадаури. Он добавил, что подобная ситуация уже возникала 3 года назад тогда доходило до перекрытия канатных дорог и также до драк.

Полиция проводит проверку, но ничего определенного пока не говорит. Руководство курорта о происходящем не высказывалось. Редакция TourDom.ru направило запрос в пресс-службу Gudauri Ski Resort с предложением прокомментировать ситуацию.

Стоит отметить, что иностранцы, предлагающие свои услуги на склоне, ничего не нарушают. Как считает собеседник редакции, вся проблема конфликта кроется в пробелах туристического законодательства Грузии, которое не предусматривает какую-либо аттестацию и контроль за деятельностью инструкторов по горным лыжам. И сейчас на курортах может работать фактически любой желающий, в том числе из других государств. Для этого, например россиянам, не нужна рабочая виза, достаточно лишь зарегистрироваться в Минюсте и регулярно платить налоги.

Ранее мы написали, что в Кемеровской области изменили региональный закон, чтобы создать реестр горнолыжных инструкторов на курорте Шерегеш.

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