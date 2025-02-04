Две недели в Пекине: что посмотреть и сколько потратить

Понять Пекин за несколько дней невозможно. Чтобы почувствовать его дух, нужно адаптироваться в его ритме: неспешно гулять по Запретному городу, пробовать уличную еду в старых кварталах, наблюдать за утренними тайцзи в парках и подниматься на Великую Китайскую стену.

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За две недели можно увидеть исторический Китай в императорах и храмах, современный Пекин в его деловых кварталах и спальных районах, понять философию местных жителей и даже освоить основы общения на мандаринском диалекте.

Главное — заранее продумать, изучить систему оплаты (наличные или WeChat Pay), установить VPN для связи с выездным маршрутом и быть готовым к суете мегаполиса. Тогда станет не просто отдыхом, настоящим путешествием во времени, где путешествие прошлого и будущего Китая сливаются в единую картину.

1-3 день

Запретный город (Гугун)

Начните свое путешествие с посещения бывшей императорской резиденции, расположенной в центре Пекина. Этот обширный комплекс, состоящий из 980 зданий, был домом для 24 императоров династии Мин и Цин. Выделите целый день для осмотра дворца и садов.

Внутри вас ждут залы с массивными тронными помещениями, украшенными резными колоннами, золочеными орнаментами и традиционной живописью. После прогулок по парадным зданиям обязательно загляните в Сад императора — уединенный уголок с беседками, вековыми соснами и искусственными холмами, где правители отдыхали от государственных дел.

Площадь Тяньаньмэнь

Расположенная к югу от Запретного города, эта площадь является символом современного Китая. Она является одной из крупнейших в мире. Ее размеры составляют: 880 метров в длину и 500 метров в длину. Тяньаньмэнь была центром многих исторических событий, включая провозглашение КНР в 1949 году. Здесь можно увидеть Памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна. Приезжать лучше пораньше, чтобы застать утреннюю церемонию поднятия флага.

Храм Неба (Тяньтань)

Этот грандиозный храмово-монастырский комплекс, построенный в эпоху правления Мин, был главным образом воззванием к молитве китайских императоров о богатом урожае. Его центральное сооружение — Храм Урожая , узнаваемый по круглой трехъярусной конструкции с синей черепичной крышей. Весь ансамбль отличается символизмом: круглые постройки олицетворяют небо, квадратные — землю.

Тяньтань окружен просторным парком с ухоженными дорожками и старинными кипарисами, где по утрам можно гулять, заниматься местными тайцзи и традиционной гимнастикой. Это идеальное место для неспешной прогулки и знакомства с архитектурой древнего Китая.

4-7 день

Летний дворец (Ихэюань)

Летняя резиденция императоров Цинской династии, известных своими живописными пейзажами и архитектурой. Парк с более чем 3000 постройками занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательно прогуляйтесь по берегам озера Куньминху и посетите мост с 17 арками.

Парк Бэйхай

Его главной достопримечательностью является Белая пагода — буддийская ступа высотой 40 метров, расположенная на острове Цюнхуа. Она была построена в 1651 году в честь тибетских лам в Пекине и символизирует гармонию буддизма со старой культурой. Внутри пагоды хранятся буддийские реликвии, а с ее вершин открывается великолепный вид на парк и столицу. Здесь можно арендовать лодку и покататься по глади озера, наслаждаясь видами традиционных китайских павильонов в воде.

Парк Цзиншань

Расположен к северу от Запретного города и известен своим искусственным холмом, с вершин которого открывается панорамный вид на центральный Пекин. На пике расположены пять павильонов, символизирующих пять буддийских гор. Самая высокая из них — Павильон Ваньчун (Павильон Вечной Весны) — одна из лучших смотровых площадок столицы. Но парк интересен не только своим видом. Здесь также находится аллея древних пионов, где весной расцветает множество разнообразных цветов.

8-11 день

Храм Ламы (Юнхэгун)

Один из самых значимых тибетских буддийских монастырей был построен в 1694 году в качестве резиденции принца Иньчжэня, который позже стал императором Юнчжэном. Его Аахитектурный стиль уникален — он сочетает в себе элементы тибетской и маньжурской традиций.

Главная святыня храма — 18-метровая статуя Будды Майтрейи, вырезанная из цельного сандалового дерева. Эта грандиозная фигура внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая деревянная статуя в мире, высеченная из сложного куска дерева.

Храм Конфуция

Здесь можно увидеть стены каменных стел, на которых изображены имена более 50 000 человек, успешно прошедших императорские экзамены за несколько столетий. Главное здание храма — Зал Великого Достижения, украшенное резными колоннами с изображениями драконов, символизирующих силу знаний. Внутри установлена ​​статуя Конфуция и повсюду расположены сцены из его жизни и философских поучений. В храме также находится музей конфуцианской культуры, где можно узнать о ключевых принципах учения.

798 Арт Зона

Район 798 Art Zone — это сердце современного искусства Пекина. Когда-то здесь находился крупный промышленный комплекс, построенный в 1950-х годах по немецкому проекту Баухауса. После упадка промышленности в 1990-х годах заброшенные цеха начали заниматься художниками и галеристами, превратившимися в пространство арт-квартала мирового уровня.

12-14 день

Великая Китайская стена (участок Мутяньюй)

Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся участков Велико-Китайской территории, расположенный в 70 км от Пекина. В отличие от перегруженного туристами Бадалина, этот сегмент стены предлагает более аутентичную атмосферу, потрясающие виды на горные хребты и возможность спокойно насладиться архитектурой древнего оборонительного сооружения.

Средний чек на поездку в Пекин

Чтобы понять, какой бюджет понадобится на две недели в Пекине, разделим расходы по основным категориям.

Актуальный курс RUB к CNY на 29.01.2025: 1 ¥ = 13.457 ₽

1. Проживание

Хостелы: 150–300 юаней за ночь (~2 100 – 4 200 юаней за 2 недели)

150–300 юаней за ночь (~2 100 – 4 200 юаней за 2 недели) Гостиницы 3*: 500–800 юаней за ночь (~7 000 – 11 200 юаней за 2 недели)

500–800 юаней за ночь (~7 000 – 11 200 юаней за 2 недели) Отели 5*: 1 500–3 000 юаней за ночь (~21 000 – 42 000 юаней за 2 недели)

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2. Питание

Завтрак в кафе/стрит-фуд: 15–30 юаней

15–30 юаней Обед в обычном ресторане: 30–50 юаней

30–50 юаней Ужин в хорошем ресторане: 100–150 юаней

3. Транспорт

Проезд в метро: 3–9 юаней

3–9 юаней Такси по городу: 20–50 юаней

4. Входные билеты

Запретный город: 60 юаней

60 юаней Площадь Тяньаньмэнь: бесплатно

бесплатно Храм Неба: 30 юаней

30 юаней Летний дворец: 30–60 юаней

30–60 юаней Парк Бэйхай: 10 юаней

10 юаней Парк Цзиншань: 2 юаня

2 юаня Храм Ламы (Юнхэгун): 25 юаней

25 юаней Храм Конфуция: 30 юаней

30 юаней 798 Арт Зона: бесплатно, но на некоторых галереях и выставках внутри может взиматься плата за вход – от 100 до 140 юаней

бесплатно, но на некоторых галереях и выставках внутри может взиматься плата за вход – от 100 до 140 юаней Великая Китайская стена (Мутяньюй): 45 юаней + подъемник 100 юаней

5. Шопинг и сувениры

Магниты, открытки, брелоки: 5–20 юаней

5–20 юаней Чай высокого качества: 100–300 юаней за упаковку

100–300 юаней за упаковку Шелковые изделия: от 500 юаней

от 500 юаней Антиквариат и фарфор: от 1 000 юаней

Таким образом, если жить в хостеле, питаться на улице-фудом и передвигаться на метро, можно уложиться в 80 000 рублей за две недели в Пекине. Более комфортный вариант: гостиница 3*, рестораны, такси, экскурсии, — обойдется в 190 000 рублей.

И, наконец, премиум-вариант для любителей роскоши, — от 300 000 рублей.

Помните, что путешествие можно организовать на любой бюджет. Главное заранее продумать маршрут, разобраться с оплатой и тогда с легкой душой можно насладиться атмосферой одной из самых колоритных столиц мира.

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