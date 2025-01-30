В Израиле работают над возобновлением турпотока из России

28 января генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар провел в Иерусалиме встречу с ведущими СМИ и профессионалами туристической отрасли РФ, в числе которых крупнейшие туроператоры и авиакомпании.

Делегация прибыла на Святую землю по приглашению Министерства туризма Израиля, мэрии Эйлата, Ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря и Гражданской авиации Израиля, чтобы провести деловые встречи и увидеть обновленную туристическую инфраструктуру Эйлата - города-курорта на Красном море, а также побывать в Иерусалиме и на Мертвом море.

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар поблагодарил группу за проявленный интерес к Израилю и отметил значимость российского рынка.

" М н е о ч е н ь в а ж н о в з а и м о д е й с т в и е м е ж д у н а ш и м и с т р а н а м и . Д о 2 0 2 0 г о д а т у р и с т и ч е с к и й п о т о к в И з р а и л ь б и л р е к о р д з а р е к о р д о м : в 2 0 1 9 г о д у в с т р а н у п р и е х а л о б о л е е 4 , 5 м л н т у р и с т о в с о в с е г о м и р а . Р о с с и я з а н и м а л а п о ч е т н о е 2 м е с т о п о с л е С Ш А п о к о л и ч е с т в у т у р и с т о в в с т р а н е . С е р ь е з н ы й у р о н п у т е ш е с т в и я м б ы л в ы з в а н C O V I D - 1 9 , к а к в И з р а и л е , т а к и в о в с е м м и р е . К о г д а п а н д е м и я п р о ш л а , т у р и с т и ч е с к и й п о т о к с т а л в н о в ь р а с т и , и е с л и б ы н е т р а г и ч е с к и е с о б ы т и я , п р о и з о ш е д ш и е в И з р а и л е 7 о к т я б р я 2 0 2 3 г о д а , т о в 2 0 2 5 г о д у м ы б ы п р и н я л и 5 м и л л и о н о в т у р и с т о в , ч т о с т а л о б ы а б с о л ю т н ы м р е к о р д о м . С е й ч а с о б с т а н о в к а в с т р а н е з н а ч и т е л ь н о у л у ч ш и л а с ь , м ы в ы х о д и м и з н е п р о с т о й с и т у а ц и и и д е л а е м в с е , ч т о б ы в о з о б н о в и т ь т у р и з м " , - с к а з а л м и н и с т р .

Полномочный министр Посольства Государства Израиль, директор департамента Министерства туризма Израиля Владимир Шкляр отметил:

" П р и е з д с т о л ь с е р ь е з н о й д е л е г а ц и и - п е р в ы й ш а г к в о з о б н о в л е н и ю т у р и з м а и з Р Ф . М ы п р о д о л ж и м и д а л ь ш е р а б о т а т ь в э т о м н а п р а в л е н и и , ч т о б ы к а к м о ж н о б о л ь ш е р о с с и я н с м о г л и н а с л а д и т ь с я о т д ы х о м в н а ш е й з а м е ч а т е л ь н о й с т р а н е и и м е л и в о з м о ж н о с т ь п р и л е т е т ь п р я м ы м и р е й с а м и н е т о л ь к о в Т е л ь - А в и в , н о и Э й л а т - г о р о д в е ч н о г о л е т а н а б е р е г у К р а с н о г о м о р я " .

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