В Израиле работают над возобновлением турпотока из России

В Израиле работают над возобновлением турпотока из РФ
28 января генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар провел в Иерусалиме встречу с ведущими СМИ и профессионалами туристической отрасли РФ, в числе которых крупнейшие туроператоры и авиакомпании.
Делегация прибыла на Святую землю по приглашению Министерства туризма Израиля, мэрии Эйлата, Ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря и Гражданской авиации Израиля, чтобы провести деловые встречи и увидеть обновленную туристическую инфраструктуру Эйлата - города-курорта на Красном море, а также побывать в Иерусалиме и на Мертвом море.
Генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар поблагодарил группу за проявленный интерес к Израилю и отметил значимость российского рынка.
"Мне очень важно взаимодействие между нашими странами. До 2020 года туристический поток в Израиль бил рекорд за рекордом: в 2019 году в страну приехало более 4,5 млн туристов со всего мира. Россия занимала почетное 2 место после США по количеству туристов в стране. Серьезный урон путешествиям был вызван COVID-19, как в Израиле, так и во всем мире. Когда пандемия прошла, туристический поток стал вновь расти, и если бы не трагические события, произошедшие в Израиле 7 октября 2023 года, то в 2025 году мы бы приняли 5 миллионов туристов, что стало бы абсолютным рекордом. Сейчас обстановка в стране значительно улучшилась, мы выходим из непростой ситуации и делаем все, чтобы возобновить туризм", - сказал министр.
Полномочный министр Посольства Государства Израиль, директор департамента Министерства туризма Израиля Владимир Шкляр отметил:
"Приезд столь серьезной делегации - первый шаг к возобновлению туризма из РФ. Мы продолжим и дальше работать в этом направлении, чтобы как можно больше россиян смогли насладиться отдыхом в нашей замечательной стране и имели возможность прилететь прямыми рейсами не только в Тель-Авив, но и Эйлат - город вечного лета на берегу Красного моря".
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