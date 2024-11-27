Россиянка рассказала о мошенничествах с туристами в Египте

Россиянка, впервые отправившаяся в Египет, поделилась своим опытом и предупредила других туристов о возможных мошеннических схемах в стране. В интервью изданию «Актуальные новости» она рассказала о проблемах, с которыми столкнулась при получении визы и навязывании дополнительных услуг.

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По её словам, по прибытии в аэропорт туристам необходимо приобрести визу, стоимость которой составляет 25 долларов. Однако на месте ей сообщили, что за визу нужно заплатить 27 долларов.

«На табличках было указано, что виза стоит 25 долларов, но сотрудник на стойке запросил 27. Многие туристы согласились, но некоторые нашли другие стойки, где заплатили 25 долларов», — отметила россиянка.

Кроме того, путешественница рассказала о том, как представитель туроператора пытался шантажировать отдыхающих. Им угрожали отказом в одобрении визы, если они не приобретут экскурсии. Это вызвало недовольство среди туристов, однако многие предпочли заплатить, чтобы избежать дальнейших проблем.

Россиянка призвала всех путешественников быть внимательными и не поддаваться на уловки, подчеркивая важность проверки информации на месте.