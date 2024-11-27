Волгоградец рассказал о путешествии в полуэксклав Мусандам

Куда от наших холодов можно улететь из Волгограда? Если обратиться в турфирму, то большинство зарубежных предложений будут связаны с Турцией и Египтом, где-то рядом - ОАЭ, Мальдивы и Гоа. А что если выбрать менее заезженный вариант? Поедем в Оман!

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В мире сейчас два классических султаната: Бруней и Оман. С оговорками к этому типу государства можно отнести еще Малайзию.

Прямое авиасообщение в Султанатом Оман осуществляет местная авиакомпания, но на сайте Oman Air есть рейсы лишь раз в месяц. И все билеты распроданы: видимо, заранее выкупают турфирмы. Однако наши туристы освоили это направление другим способом: с пересадкой в Дубае. Кстати, разница во времени с Москвой - один час.

Мы посмотрим одну из самых необычных частей Омана, его полуэксклав Мусандам. Это как Калининградская область, только омывается Персидским и Оманским заливами, а от остальной части своей же страны Мусандам отделен по суше территорией ОАЭ. В столицу Маскат с полуострова можно добраться на пароме.

Люди во всех частях страны предпочитают селиться на побережье. Там как-то интереснее, чем в пустыне, которая занимает значительную долю и Омана, и Эмиратов. Впрочем, если губернаторство Мусандам имеет выход к морю, то есть еще Мадха - оманская земля, со всех сторон окруженная территорией ОАЭ. Но что еще интереснее, в Мадхе есть деревня Нахва, вот она относится к эмирату Шарджа. Географическая матрешка: эксклав внутри эксклава.

Пересечение границы ОАЭ - Оман проходит быстро и без каких-то формальностей, но паспорт при себе нужно иметь. На обратном пути еще попросили выйти из автобуса, чтобы служебная собака проверила салон. Виза при переезде из одной арабской страны в другую не требуется. Если прилетаете из Москвы, то все оформляется в аэропорту без лишних задержек.

Летом здесь очень жарко, так что туристический сезон только начался и продлится до конца весны. Оман считается очень безопасной и стабильной страной. Вообще преступность на Ближнем Востоке на низком уровне. Здесь нет колебаний валюты, так как курс риала строго привязан к американским деньгам в соотношении 2,6 доллара за один риал. Главный источник благосостояния Омана, конечно, нефть. Но очень активно идет диверсификация экономики. Сюда активно привлекают инвестиции и состоятельных путешественников.

Впрочем, Мусандам - не столько туристическая, сколько рыбацкая провинция. Хотя сам я безуспешно пытался выудить хотя бы старый ботинок, местные мужики вернулись с моря с хорошим уловом. Они перекладывали в ящики крупных рыбин. По-английски никто из них не говорит - им и не надо, другим зарабатывают.

Мусандам считается хорошим местом для ныряния с маской. Видимо, раз на раз не приходится. Наша группа плескалась в бухте, стараясь увидеть хоть какую-то живность. Безрезультатно. Похоже было на обман в Омане. Но позже пара из Ростова подтвердила, что морское зверье там водится. И можно понырять в компании с огромными черепахами.

Вода в заливе теплая и очень соленая. Так что, если захочется сплавать на остров, лучше прихватить бутылочку с пресной водой, чтобы промыть глаза. Туры на полуострове не отличаются разнообразием. Что русские, что англоязычные сайты предлагают одну и ту же программу: морскую прогулку на весь день с питанием на борту и водными развлечениями. Цена - от 40 долларов с человека.