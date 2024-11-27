«Никогда друг друга не поймем». Россиянин описал жизнь американцев

Российский путешественник побывал в США и признался, что американцы и его соотечественники никогда не поймут друг друга. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что жители Америки никогда не позволяют себе быть мрачными.

«Это как личная миссия: всегда улыбайся, даже если мир рушится», — такой фразой описал он американцев, добавив, что в России люди более прямолинейные и не стесняются сказать, если что-то идет не так.

Второе отличие, о котором рассказал путешественник, — важность в США личной зоны комфорта каждого человека. По его словам, даже если американцы пообещали, например, помочь соседу с переездом, вряд ли они это сделают.

«У нас же понятия "соседская помощь" или "не бросай друга" — это не пустые слова. Это о дружбе, доверии, чувстве плеча», — подчеркнул автор.

Еще одна особенность жизни в США, которая удивила россиянина, — равнодушие американцев к происходящим в мире событиям.

«Попробуй спросить типичного американца о политике где-нибудь в Европе или Азии — ты столкнешься с полным непониманием. Для них мир заканчивается на границах США. То, что происходит за пределами страны, волнует не всех и далеко не всегда», — констатировал он с недоумением.

Ранее этот же тревел-блогер сравнил американок и россиянок. По его мнению, большинство жительниц США относятся к семейной жизни спокойно и предпочитают строить карьеру.