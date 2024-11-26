Туристам предложили недорого слетать в Европу через Стамбул

Европейский лоукостер Pegasus Airlines сегодня объявил распродажу на рейсы в начале 2025 года. Среди предложений нашлись неплохие варианты для россиян. Как минимум есть возможность выгодно улететь из Казани через Стамбул в несколько стран Евросоюза. Пересадка запланирована в аэропорту Сабиха Гёкчен.

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На распродаже можно взять билеты с вылетом с 6 января по 30 марта. Улететь в Рим можно за 11 тыс., и это уже с багажом. А вот обратные билеты предлагают в лучшем случае за 23 тыс., а чаще и за все 30. И это еще с длительной пересадкой. Порой возвращаться через Ереван гораздо выгоднее.

Аналогичная ситуация с Парижем – обратные билеты стоят в 3 раза дороже, из-за чего round trip Pegasus стартует от 43 тыс., а с багажом от 50 тыс. Отличие лишь одно – более дешевых альтернатив найти сложно.

В Барселону улететь по той же цене вариантов мало – осталось несколько дат в конце февраля. В основном за one way просят около 24 тыс.

В Мюнхен есть варианты слетать туда-обратно за 30 тыс. с багажом в феврале. Туда вариантов по уже известной цене в 11 тыс. больше, чем хороших предложений на обратную дорогу.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» предлагает слетать из Москвы в Турцию менее чем за 3 тыс. руб.