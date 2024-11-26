Российские авиакомпании смогут нанимать самолеты с экипажами за рубежом

Российские авиакомпании в 2025 году могут получить возможность брать у иностранных перевозчиков самолеты в "мокрый" лизинг (вместе с экипажем. - Прим. "РГ") для международных рейсов, заявил замглавы Минтранса Владимир Потешкин. С сентября этого года механизм легализован для внутренних авиаперевозок.

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Специалисты считают, что аренда иностранных самолетов вместе с экипажами поможет российским авиакомпаниям расширить парк судов, снизить издержки и восполнить дефицит пилотов. Открытым остается вопрос - многих ли зарубежных лизингодателей заинтересует это предложение? И речь не только о боязни попасть под санкции.

По словам замминистра Потешкина, в Минтрансе уже подготовили соответствующие поправки в Воздушный кодекс, чтобы "рынку дать возможность работать с этим направлением тоже". Ранее с инициативой внесения законодательных изменений, позволяющих брать самолеты в "мокрый" лизинг на внешних рынках, в ведомство обратился "Аэрофлот".

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов подтвердил "РГ", что о необходимости такого механизма говорят уже много лет.

На мировом рынке сейчас дефицит не только экипажей, но и воздушных судов. Спрос на перелеты растет, а производство самолетов отстает "Безусловно, это полезный инструмент, но его нельзя назвать ключевым, который способен кардинально изменить рынок. Это просто один из способов эффективного управления флотом. Допустим, есть у авиакомпании избыток самолетов незагруженных, их можно не продавать, так как это достаточно сложная процедура перевода из одной компании в другую, а можно просто на несколько месяцев предоставить самолет с экипажем другой авиакомпании, у которой, например, в высокий сезон машин не хватает. Это удобно для обеих сторон", - отметил он.

Это также позволяет перераспределять самолеты внутри групп компаний и оперативно управлять парком всей группы.

С международным "мокрым" лизингом предстоит еще решить ряд юридических вопросов.

"Закон сейчас разрабатывается, и требования к воздушным судам, ответственности сторон, экипажам должны быть установлены: квалификация, знание русского языка и так далее. Но, с другой стороны, эти требования должны быть такими, чтобы механизм в принципе мог работать", - считает Борисов.

В целом же "мокрый" лизинг должен помочь авиакомпаниям увеличить флот и снизить издержки. Это значит, что появится возможность и уменьшать цены на билеты, отметил эксперт.

Гендиректор консалтинговой компании "Авиаперсонал" Анастасия Мирошниченко считает, что новый механизм может восполнить и нехватку экипажей.

"В России, как и во всем мире, не хватает прежде всего пилотов и инженерного персонала. Для нас дефицит персонала даже более критичен, поскольку у нас есть еще и проблемы с техникой", - отметила она.

Профицит авиаперсонала, по ее словам, наблюдался только во время коронавирусных ограничений, в постковидный же период рынок перевозок вырос во всех странах, что существенно увеличило и спрос на персонал. Некоторые авиакомпании, даже европейские, стали закрываться из-за нехватки пилотов.

"Международная ассоциация воздушного транспорта в своем докладе за этот год говорит о грядущем серьезном, одном из самых крупных, наверное, дефиците летного состава. Нас это тоже коснется, поэтому нужны любые решения, которые помогут авиакомпаниям, чтобы рост перевозок не останавливался, потому что он у нас растет и будет расти еще больше", - отметила эксперт.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев обратил внимание, что на мировом рынке сейчас дефицит не только экипажей, но и воздушных судов. После пандемии спрос на перевозки интенсивно восстанавливается, а производство самолетов отстает. В итоге авиакомпании вынуждены задерживать в эксплуатации суда предыдущего поколения и в целом испытывают дефицит провозных емкостей.

"В этой ситуации отправить самолеты, выражаясь образно, на заработки в Россию можно лишь в одном случае - с очень большой прибылью. Если заработать можно будет ощутимо больше. Сейчас такая ситуация, на мой взгляд, не сложилась", - считает эксперт.

Сложиться, по его мнению, она сможет, только если в России будет усиливаться дефицит самолетов, а на мировом рынке этот дефицит, наоборот, будет ослабевать, а также если доходная ставка для зарубежных авиакомпаний на российском рынке будет очень сильно увеличиваться. Кстати, вместе с ценами на билеты. Тогда иностранцам будет "гораздо интереснее смотреть на российский рынок жадными и голодными глазами".