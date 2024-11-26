Башкирия и Казахстан займутся совместным медицинским туризмом

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о сотрудничестве с Казахстаном в сфере медицинского туризма.

Об этом сообщает АБН24.

По словам Хабирова, сеть здравниц Башкирии готова предложить гражданам Казахстана широкий спектр услуг в области медицинского туризма.

Достопримечательности и горнолыжные курорты Казахстана в свою очередь привлекательны для туристов из Башкирии, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил основные итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.