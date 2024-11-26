Туроператоры наращивают премиальную перевозку на Мальдивы

В предстоящем сезоне Coral Travel будет предлагать клиентам перелет из Дубая в Мале на рейсах авиакомпании BeOnd. Об этом туроператор сообщил турагентам на пресс-конференции во время проведения ежегодной премии Starway.

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BeOnd выполняет регулярные рейсы по маршруту на аэробусах А319 полностью в компоновке бизнес-класса. Договорившись о блоке мест, туроператор стремится обеспечить розницу востребованным продуктом, так как мест бизнес-класса из Москвы на Мальдивы на прямом рейсе «Аэрофлота» не хватает из-за высокого спроса.

Турагенты подтверждают, что дополнительный вариант перелета будет востребован их клиентами. «Через Дубай многие туристы летают, там можно сделать стоповер на день-два», – поясняет Софья Демидова (агентство «Аква тур»).

«Когда весь самолет в бизнес-классе, создается особая атмосфера на борту – камерность, мало людей, причем все пассажиры одного уровня. Это привлекает туристов», – добавляет Марина Махник («Корал Элит Курская»).

Рост спроса на перелет в бизнес-классе говорит об изменении структуры выездного турпотока. Если раньше зарубежные туры были востребованы у широких слоев населения, то в последние годы отдых в таких странах, как Мальдивы, особенно на Новый год, из-за высоких цен и ослабления рубля становится все более элитарным.

«Премиум-сегмент в этом году очень вырос. У нас в новых офисах за МКАДом ранее Мальдивы не продавались. Сейчас даже там появились брони», – привела пример Софья Демидова.

Ранее блоки мест на рейсах авиакомпании BeOnd из Дубая в Мале взяли также туроператоры PAC Group и Anex.

Напомним, что туры с перелетом на ежедневных рейсах «Аэрофлота» формирует Библио-Глобус. Кроме того, туроператор LOTi заявил чартерную программу из Москвы на лайнерах BlackJet с компоновкой исключительно в бизнес-классе.