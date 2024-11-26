Когда речь заходит о Таиланде, многие сразу представляют себе шумную Паттайю или оживленный Пхукет. Но если вы ищете спокойствие, природу и ощущение тропического рая, обратите внимание на Као Лак.

Као Лак расположен на западном побережье Таиланда, в провинции Пхангнга. Здесь вы не встретите толп туристов или шумных вечеринок. Курорт привлекает тех, кто ищет тихий отдых с минимальным количеством отвлекающих факторов. Это идеальное место для семей с детьми, пар и любителей размеренного отдыха.

Какие популярные курорты ОАЭ стоит посетить, кроме Дубая

Као Лак окружен национальными парками с густыми джунглями, водопадами и пещерами. Одним из главных мест для посещения является национальный парк Као Сок – один из старейших дождевых лесов в мире.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.