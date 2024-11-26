Что посмотреть в Тунисе и во сколько обойдется отпуск на двоих

Россия и Тунис обсуждают увеличение количества чартерных рейсов между странами, что позволит развить взаимный туризм. Дипломаты посольства РФ в Тунисе предположили, что достижение договоренностей по этому вопросу поможет чаще видеть россиян в североафриканской стране в следующем туристическом сезоне, сообщают «Известия». Во сколько обойдется поездка в Тунис на двоих сейчас и чем примечательна эта страна, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

© Вечерняя Москва

Сколько стоит поездка в Тунис

По его словам, на данный момент ни одна российская авиакомпания не летает в Тунис. Рейсы осуществляют тунисские авиакомпании, которым дают разрешение на полеты сроком на 30 дней. Таким образом, каждый месяц оно подтверждается или же в нем отказывают.

— За счет этого стоимость поездки в Тунис становится очень высокой, если говорить про перелеты. Летом минимальная стоимость тура из Москвы либо из Санкт-Петербурга на двоих обходилась дороже, чем путешествие в Турцию или Египет: ценник начинался от 150 тысяч рублей, — отметил собеседник «ВМ».

Пляжи с белоснежным песком

В основном у туристов в Тунисе пользуются популярностью курортные зоны. Прежде всего это Монастир, Хаммамет, Махдия. Еще одно направление — остров Джерба, который был излюбленным местом россиян.

— В основном в Тунис едут именно за отдыхом на пляжах с белоснежным песком и пологим входом. Море — это самое интересное место, но смотреть там действительно нечего. Я могу сравнить Тунис с Абхазией, потому что они требуют максимальных вложений в туристическую индустрию, — подчеркнул эксперт.

Одним из самых красивых мест в Тунисе является город Сиди-Бу-Саид, который напоминает остров Санторини своей архитектурой — домами с купольными синими крышами. Там можно сделать отличные снимки на память.

— Можно покататься на верблюдах, посетить зоопарк, осмотреть археологический памятник — древний город Карфаген. Но больше ничего интересного там нет. Основа туризма в Тунисе — пляж и море. Это главное, ради чего едут в эту страну. Во всем остальном она уступает по сервису и комфорту Турции и Египту, потому что в Тунисе нет новых отелей. Все они построены в прошлом веке, — объяснил Мельник.

Как добраться до Туниса

Сейчас из-за прекращения полетной программы добраться из России до Туниса получится только через четыре транзитные зоны. Оптимальным вариантом для этого будет Стамбул.