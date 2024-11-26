В аэропортах Турции произошел глобальный сбой

В некоторых аэропортах Турции произошел глобальный сбой. Пассажиры не могут пройти паспортный контроль, в очередях стоят тысячи туристов. Об этом сообщает Havahaber.

«В системе полиции POLNET, которая используется для паспортного контроля во многих аэропортах Турции, произошел сбой. Тысячи пассажиров не могут пройти паспортный контроль из-за неисправностей. В аэропортах имени Сабихи Гёкчен и в Анталье наблюдаются заторы», - уточняют в издании.

Данную информацию подтверждают и некоторые телеграм-каналы. В частности, туристы отправляют видео из воздушной гавани Антальи, где по громкой связи сообщается о проблемах.

«Прохождение паспортного контроля затруднено. В связи с этим руководство аэропорта приносит свои извинения», - оповещают пассажиров на русском, турецком и английском языке.

По словам туристов в аэропорту Антальи, проблемы начались во второй половине дня. Пограничники не могут пропустить прибывших пассажиров, в зале прилета ожидают несколько сотен человек. При этом неизвестно, когда сбой будет устранен. Официальных комментариев по этому поводу авиавласти Турции и представители авигаваней не дают.