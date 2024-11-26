СМИ: в аэропортах Турции произошел глобальный сбой

В некоторых аэропортах Турции произошел глобальный сбой. Пассажиры не могут пройти паспортный контроль, в очередях стоят тысячи туристов. Об этом сообщает Havahaber.

В аэропортах Турции произошел глобальный сбой
© РИА Новости

«В системе полиции POLNET, которая используется для паспортного контроля во многих аэропортах Турции, произошел сбой. Тысячи пассажиров не могут пройти паспортный контроль из-за неисправностей. В аэропортах имени Сабихи Гёкчен и в Анталье наблюдаются заторы», - уточняют в издании.

Данную информацию подтверждают и некоторые телеграм-каналы. В частности, туристы отправляют видео из воздушной гавани Антальи, где по громкой связи сообщается о проблемах.

«Прохождение паспортного контроля затруднено. В связи с этим руководство аэропорта приносит свои извинения», - оповещают пассажиров на русском, турецком и английском языке.

По словам туристов в аэропорту Антальи, проблемы начались во второй половине дня. Пограничники не могут пропустить прибывших пассажиров, в зале прилета ожидают несколько сотен человек. При этом неизвестно, когда сбой будет устранен. Официальных комментариев по этому поводу авиавласти Турции и представители авигаваней не дают.

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