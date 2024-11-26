Эль-Хаса станет центром туризма Саудовской Аравии

В ходе посещения регионов Саудовской Аравии министр туризма королевства Ахмед Аль Хатиб провел встречу с инвесторами и предпринимателями. Обсуждались перспективы развития отрасли и подготовка к мероприятиям предстоящего зимнего сезона. Об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA).

Глава ведомства отметил инвестиционную привлекательность туристической отрасли и заявил о готовности правительства создать необходимые условия и предоставить возможности бизнесу, работающему в индустрии гостеприимства.

В частности, в регионе Эль-Хаса, в котором состоялась встреча, реализуется 17 проектов общей стоимостью 3,5 млрд саудовских риялов (98 млрд рублей). Планируется увеличить отельный фонд на 1800 номеров.

По словам министра, природный и культурный потенциал позволит Эль-Хасе стать одним из ведущих туристических направлений королевства.