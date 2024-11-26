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Первое в истории генконсульство РФ на Мальдивах уже помогает туристам

Генконсульство РФ на Мальдивах еще даже не имеет собственного офиса, но уже помогает туристам. Об этом рассказал глава дипведомства на островах Алексей Идамкин.

Первое в истории генконсульство РФ на Мальдивах уже помогает туристам
© РИА Новости

«Я только недавно приехал, около месяца, и сейчас занимаюсь в основном оргвопросами: поиском помещения для генконсульства, жилья для будущих сотрудников и т.д. Но мы уже решаем и практические консульские вопросы туристов», - уточнил дипломат.

По его словам, основная доля обращений пока связана с документами. Например, генконсул помог улететь на родину россиянке, которую не пускали в самолет из-за проблем с загранпаспортом. У еще одного мужчины загранник во время отпуска попортился так, что пришлось решать вопрос с помощью коллег в посольстве РФ в Коломбо.

«Пока я здесь один. Но срочные проблемы российских граждан решаю уже сейчас. То есть очевидно, что генконсульство России в Мале весьма востребовано», - отметил Алексей Идамкин.

Он также добавил, что в этом году ожидается еще больший рост российского турпотока на Мальдивы. Если в 2023-м на острова прибыло около 210 тыс. туристов из РФ, то в 2024-м ожидается минимум 220 тыс.

Этому, в частности, способствуют не только прямые рейсы из России, но и расширение ассортимента предложений отдыха на Мальдивах. Стирается грань между конкретно туристической частью архипелага и островами, где в осном живут только местные.

«Здесь тоже начинает развиваться туризм - более бюджетный. Открываются гестхаусы, небольшие отельчики для менее притязательной публики», - заключил генконсул.
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