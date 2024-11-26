В American Airlines не оценили добрый поступок пассажирки-доктора

Добрый поступок пассажирки-доктора не оценили в авиакомпании American Airlines. Она с мужем летела из Нью-Йорка в Лондон, когда на борту вдруг начали искать медика. Она отозвалась. Оказалось, что одной из женщин в конце салона было плохо – та дважды потеряла сознание. Доктор оказала пассажирке первую помощь. Чтобы перенести остаток долгого перелета, ей нужен был покой и горизонтальное положение. Однако разместить проблемного пассажира было негде – салон забит под завязку, свободных рядов нет.

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Тогда, увидев, что пожилую женщину кладут в проход возле туалета, доктор Нэнс решила пересесть с мужем на места пострадавшей, а ее с сопровождающим сыном отправить в бизнес-класс, где можно разложить кресла. На этом они и расстались. Помимо пожилой женщины, доктор еще и помогла избежать лишних издержек авиакомпании – первоначально командир корабля уже намеревался взять курс на запасной аэродром для экстренной посадки.

Дальнейшая часть полета врачу не понравилась. Новые места, по ее мнению, оказались худшими в самолете. Экипаж поблагодарил ее с мужем за проявленные человеческие качества и предоставил дополнительную еду и напитки.

По возвращении домой женщина обратилась в авиакомпанию с требованием компенсировать разницу в цене между бизнес-классом и экономом, но в течение нескольких недель так и не дождалась ответа. После того как она предала ситуацию огласке в своем популярном блоге, история сдвинулась с мертвой точки – перевозчик предложил начислить баллы в программе лояльности, но от такой щедрости пассажирка отказалась.

На авиакомпанию обрушился шквал критики и хейта комментаторов. После такого давления общественности деньги все-таки были возвращены. На счет доктора вернулись 2 тыс. долларов. Она говорит, что готова повторить свой акт доброй воли, но считает, что возврат денег в таком случае был объективной обязанностью перевозчика.

Ранее TourDom.ru писал, что туриста с места повышенной комфортности заставили пересесть на кресло рядом с туалетом.