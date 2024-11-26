Международный фестиваль «Наследие» стартовал в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовал международный фестиваль «Наследие». В нем приняли участие ремесленники и дизайнеры из восьми стран. Они привезли ковры, куклы, национальные головные уборы и изделия из войлока, передает «МИР 24».

В рамках фестиваля мастера народного творчества обменялись опытом, запланировали провести мастер-классы в семи университетах Бишкека, а также выставки прикладного искусства, которые продемонстрируют материально-культурное наследие разных государств.

«Задумывалось это как международная площадка, которая должна была объединить более 10 государств, но сегодня на нашей площадке принимает участие около шести. Некоторые участники принимают участие оффлайн, другие онлайн. Представители Средней Азии – Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Из европейских государств это Беларусь и Россия», – рассказала член Совета Автономной некоммерческой организации «Евразия», организатор фестиваля Алина Молдокеева.

Фестиваль продлится три дня. Его посвятили 120-летию Клавдии Антипиной. Это российский этнограф, которая переехала в республику и стала исследователем традиционной материальной культуры кыргызского народа.