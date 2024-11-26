Отмена «все включено» в Турции повлечет отток российских туристов

Отмена системы all inclusive в турецких отелях приведет к оттоку российских туристов и не только. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.

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Принципиально важным является направление туристического спроса. Если спрос туристов, приезжающих в Турцию, ориентирован на «все включено», то отмена этой практики чревата перетоком туристов из Турции в другие страны, если смотреть в целом, — заявил дипломат.

Вместо отмены системы можно увеличить доходы небольших отелей и торговцев с помощью налогов, передает его слова агентство.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что иностранные туристы почти не выходят из отелей и постоянно что-то едят и пьют, что очень вредно для их здоровья.

Также Устаоглу сообщил, что в связи с отменой системы «все включено» в Турции российских туристов меньше не станет.

Елена Агаршева, владелица туристического агентства «География», порекомендовала шесть стран для новогоднего отпуска.