Путешественница побывала в Италии и раскрыла секреты долгой жизни местных

Российская тревел-блогерша побывала в Италии, пообщалась с местными жителями и раскрыла секреты их долгой жизни и хорошей формы. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации обратила внимание на умение итальянцев не спешить.

«Итальянцы умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам. Долгие ужины с друзьями, которые они специально растягивают на подольше, разговоры обо всем на свете, но всегда на позитивной ноте», — описала она жителей европейской страны.

Вторым секретом долголетия итальянцев стало активное общение с окружающими даже в пожилом возрасте. Так, люди принимают гостей, общаются с друзьями, ходят в гости, что положительно сказывается на здоровье. Также на помощь местным приходит средиземноморская диета, состоящая из свежих сезонных овощей и фруктов.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.