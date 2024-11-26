За год в России больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования за границей в период с сентября по ноябрь и рассказали, какие страны за год стали популярнее среди россиян. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, главным открытием осеннего сезона 2024 года стало Марокко: спрос на отели в этой стране вырос в четыре раза.

Отмечается, что средняя стоимость номера составила 15 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, по словам экспертов, серьёзно увеличился интерес путешественников к Японии.

«Этой осенью Страну восходящего солнца посетили в три раза больше россиян, чем в 2023-м. Номер в отеле обходился им примерно в 12 тыс. рублей за ночь», — подчеркнули в сервисе.

Также, согласно исследованию, более востребованной стала ЮАР, где количество заказов выросло в 2,5 раза (номер стоил порядка 16 тыс. рублей в сутки).

Кроме того, как пояснили аналитики, в два раза больше туристов из России этой осенью отдыхали в Венгрии (стоимость ночи в отеле — 12 тыс. рублей), в 1,5 раза популярнее стали Саудовская Аравия (в среднем 13 тыс. рублей) и Вьетнам (5 тыс. рублей).

«В топ-10 стран попали и Южная Корея (спрос на гостиницы там увеличился на 67%, номер стоил около 9 тыс. рублей в сутки), Китай (+65%, 12 тыс. рублей), Филиппины (+60%, 6 тыс. рублей) и Грузия (+33%, 8 тыс. рублей)», — заключили в компании.

Ранее аналитики сервиса провели исследование и составили подборку направлений на декабрь для бюджетного отдыха.