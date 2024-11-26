Россия и Тунис работают над увеличением количества чартерных рейсов

Россия и Тунис активно работают над увеличением числа чартерных рейсов между двумя странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российскую дипмиссию в Тунисе.

«Тунис традиционно входит в число популярных мест отдыха в мире. Это страна, где к России испытывают самые добрые чувства, она выделяется своим богатым историческим наследием, самобытной культурой, хорошим качеством рекреационной инфраструктуры», — сообщили в посольстве.

Также было упомянуто, что в этом году Тунис уже принял десятки тысяч российских туристов. Однако дипломаты подчеркивают, что одним из основных препятствий для развития этого направления является недостаточное количество чартерных рейсов.

«Работа над увеличением частотности полетов ведется. Надеемся, что соответствующие договоренности будут достигнуты и в следующем туристическом сезоне россиян здесь можно будет видеть чаще», — добавили в посольстве.

Ранее стало известно, почти половина — 46% — российских туристов купили авиабилеты на зарубежные рейсы на декабрь. Самым популярным направлением стал Бангкок (Таиланд), на него пришлось 8% бронирований.