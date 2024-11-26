Болгария продолжит проверки на границах и после вступления в Шенген

Болгария и Румыния будут проводить выборочные проверки на своих границах и после полноправного присоединения к Шенгенскому пространству. Об этом заявил на брифинге директор пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, которого цитирует Болгарское телеграфное агентство.

"Ожидается, что после полного вступления Болгарии и Румынии в Шенген очереди из грузовиков на границе с Румынией постепенно уменьшатся, но выборочные проверки, по крайне мере в ближайшие шесть месяцев, сохранятся. Мы продолжим проверять и документы пассажиров, и документы на автомобиль, но это будет проводиться на основании анализов риска. Разумеется, что проверки будут проводиться выборочно, мы не намерены создавать дополнительные сложности при проведении пограничного контроля ни для туристов, ни для бизнесменов, но решение о необходимости проверок будем принимать мы", - сказал Златанов.

Окончательное решение по вступлению Болгарии в сухопутный Шенген ожидается на саммите Евросоюза, который состоится в декабре в Брюсселе.

30 декабря 2023 года Совет ЕС по внутренним делам и юстиции принял решение о применении с 31 марта 2024 года шенгенского законодательства на воздушных и морских границах в Румынии и Болгарии. На сухопутных границах контроль для них сохраняется.