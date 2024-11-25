Мальдивы резко повышают налоги и сборы с туристов

Мальдивские острова резко повышают налоги и сборы, связанные с туризмом. В частности, будут увеличены плата за въезд и аэропортовые сборы, налог на размещение в отелях (green tax) и налог на товары и услуги в сфере туризма (T-GST), сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

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В частности, с 1 декабря 2024 года сбор за въезд в страну и аэропортовый сбор для пассажиров эконом-класса составит 50 долларов ( сейчас – 30 долларов), для пассажиров бизнес-класса – 120 долларов (сейчас 60 долларов), первого класса – 240 долларов (сейчас 90 долларов), а для пассажиров частных самолетов – 480 долларов (сейчас 120 долларов).

С 1 января 2025 года налог на размещение в отелях (green tax), который взимается с каждого туриста, будет увеличен с 3 долларов до 6 долларов в день для гостей в объектах размещения с количеством номеров менее 50, и с 6 долларов до 12 долларов в день для тех, кто остановился в отелях емкостью более 50 номеров.

С 1 июля 2025 года налог на туристические товары и услуги вырастет с 16% до 17%.

В 2023 году на Мальдивских островах отдохнули 220 тыс. туристов из России.