«Очень много бездомных». Комик оценил отдых в Лос-Анджелесе

Российский стендап-комик Дмитрий Коваль, рассказывая о своей поездке в Лос-Анджелес, заявил, что его очень удивили большие расстояния в США. В «Подкасте 24» на YouTube он также признался, что впервые в жизни «напрягся» из-за цвета своей кожи, гуляя в одном из районов.

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«Там практически все время ты в машине», — сказал Коваль.

По его словам, он чувствовал себя в опасности, когда находился в главном деловом квартале Лос-Анджелеса Даунтауне. Комик пояснил, что, несмотря на огромные и высокие здания, в этом районе было много бездомных.

«Это чуть ли не самый опасный район. Там очень много бездомных, и там я в первый раз в жизни напрягся из-за того, что я белый», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что стендап-комик Гурам Демидов принес свои извинения за шутку о жителях России, где он объяснил, что Бог с русскими людьми, потому что Иисус открыл сеть алкогольных магазинов. Артист пояснил, что никого не хотел обидеть и попросил не злиться на него.

До этого руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что стендап-комик Артур Чапарян может вернуться в РФ и давать концерты, но взамен он должен поддержать СВО. Кроме того, Резяпов отметил, что Чапарян должен пожертвовать часть вырученных средства на гуманитарные цели.