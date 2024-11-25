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Российский комик рассказал, что его удивило во время поездки в США

Российский стендап-комик Дмитрий Коваль, рассказывая о своей поездке в Лос-Анджелес, заявил, что его очень удивили большие расстояния в США. В «Подкасте 24» на YouTube он также признался, что впервые в жизни «напрягся» из-за цвета своей кожи, гуляя в одном из районов.

«Очень много бездомных». Комик оценил отдых в Лос-Анджелесе
© unsplash
«Там практически все время ты в машине», — сказал Коваль.

По его словам, он чувствовал себя в опасности, когда находился в главном деловом квартале Лос-Анджелеса Даунтауне. Комик пояснил, что, несмотря на огромные и высокие здания, в этом районе было много бездомных.

«Это чуть ли не самый опасный район. Там очень много бездомных, и там я в первый раз в жизни напрягся из-за того, что я белый», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что стендап-комик Гурам Демидов принес свои извинения за шутку о жителях России, где он объяснил, что Бог с русскими людьми, потому что Иисус открыл сеть алкогольных магазинов. Артист пояснил, что никого не хотел обидеть и попросил не злиться на него.

До этого руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что стендап-комик Артур Чапарян может вернуться в РФ и давать концерты, но взамен он должен поддержать СВО. Кроме того, Резяпов отметил, что Чапарян должен пожертвовать часть вырученных средства на гуманитарные цели.

Отдых за границей
Дмитрий Коваль
Артур Чапарян
Иисус Христос
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