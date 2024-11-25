В Японии отношение к лишнему весу и поддержанию стройности пронизывает многие аспекты жизни, от культуры питания до стандартов красоты. Японцы традиционно придерживаются строгих норм относительно своего веса, что отражается не только в образе жизни, но и в ежедневных практиках.

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Одним из самых заметных аспектов японского подхода к весу является уникальная система измерений и размеры одежды. В отличие от западных стран, где размер одежды часто основан на универсальных стандартах, в Японии размерная сетка значительно отличается. Размеры могут показаться меньше, чем у европейцев или американцев. Например, даже стандартный размер M в Японии может соответствовать размеру L в других странах. Это связано с тем, что японская культура всегда акцентировала внимание на стройной фигуре, что в свою очередь повлияло на стандарты, включая восприятие «нормального» веса.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @holli_loly.