Блогер описала жизнь в Италии фразой «противоречат нашим ценностям»

Российская тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять. К примеру, они любят выпить алкоголь в течение дня — обед и ужин не обходятся без пары бокалов вина. При этом европейцы не считают такую привычку вредной для здоровья.

«А вот в России дела с алкоголем обстоят иначе, выпивать посреди дня у нас не принято. Такое поведение осуждается», — заметила блогерша.

Кроме того, итальянцы любят громко разговаривать и не стесняются проявлять эмоции на людях. Это касается как мужчин, так и женщин любого статуса и возраста, добавила россиянка. Также экспрессивные европейцы могут выругаться, если им что-то не нравится, и не пытаются произвести хорошее впечатление.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.