АТОР не ожидает спада продаж туров в Турцию из-за ЧП в Анталье

Снижения продаж туров в Турцию из-за ситуации с возгоранием самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи не ожидается. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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«Сейчас в Турции в целом низкий сезон, а данная авиакомпания не является очень крупным игроком рынка международных перевозок. Так что если какой-то спад продаж и возможен, то только на короткое время и только у Azimut», — написал Мурадян в Telegram-канале.

Он напомнил, что помимо Турции авиакомпания "Азимуи" также совершает полеты в ОАЭ из нескольких городов, но речь идет о небольшой кресельной емкости, и организованных туристов на этих рейсах "крайне мало".