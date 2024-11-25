Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан 29 стран

Китайские власти ввели односторонний безвизовый режим в отношении обладателей паспортов 29 стран, включая Францию и Германию, в рамках усилий по стимулированию зарубежного пассажиропотока. Об этом сообщил представитель консульского департамента Министерства иностранных дел КНР Тун Сюэцзюнь.

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В стране к настоящему моменту действует полный безвизовый режим с 25 странами, заявил он на пресс-конференции, посвященной мерам по стимулированию внешней торговли.

В соответствии с этой политикой, лица вышеуказанной категории могут въезжать в Китай без предварительного оформления визы, при этом срок их пребывания в стране может составлять до 15 дней для деловых или туристических целей, а также посещения родственников или же просто транзита, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».