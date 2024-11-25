Новый год на Бали: солнце, океан и экзотика

Новогодние каникулы — лучшее время для отдыха и новых впечатлений, и Бали идеально подходит для этого. Зимой остров радует теплым климатом (+29 °C), лазурными пляжами и экзотической природой. С каждым годом растет число россиян, выбирающих Бали для праздников. В 2024 году спрос увеличился втрое, несмотря на сезон дождей и подорожание отелей на 25%. Туристы привлекаются разнообразием отдыха и возможностью насладиться уникальной культурой. О том, как сэкономить, отправившись на отдых на Бали через Китай, можно почитать на сайте Туристас.

На Бали выделяются популярные места: Убуд с террасами и храмами, Чангу для серферов и элитная Нуса-Дуа для семейного отдыха. Среди пляжей популярны Кута для серфинга, Санур для релаксации и Паданг-Паданг с его живописными видами. Для въезда потребуется виза, загранпаспорт, страховка и обратный билет.

Путешествие через Китай помогает значительно сэкономить: тур на 12 ночей с проживанием в отеле 5* стоит от 350 тыс. рублей. Прямые рейсы обходятся дороже, но не снижают интереса к острову. Новый год на Бали — это тропическая атмосфера, яркие впечатления и отдых в райском уголке.