В Китае завершились Дни Вологодской области

В КНР завершился форум «Дни Вологодской области в Китае», который проходил с 18 по 22 ноября. За это время в трёх крупных городах — Пекине, Сиане и Шанхае — состоялся ряд мероприятий международного масштаба. Делегация Вологодской области во главе с губернатором Георгием Филимоновым представила торгово-экономический, инвестиционный, культурный и туристический потенциал региона.

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«Завершились Дни Вологодский области в Китае. Представили промышленный, аграрный, культурный, инвестиционный, туристический потенциал региона. Есть результаты. Сердечно благодарю наших китайских друзей за тёплый, товарищеский и продуктивный диалог», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Мероприятия при участии представителей правительства и бизнеса Вологодской области проходили в трёх городах КНР — Пекине, Сиане и Шанхае. Деловая программа включала пленарные заседания форума «Дни Вологодской области в Китае», встречи и переговоры с лидерами китайского бизнеса.

По итогам форума было подписано порядка десяти соглашений и договоров о двустороннем сотрудничестве, направленных на развитие экономически важных для региона отраслей: АПК, лесной промышленности, торговли, туризма, образования, научно-исследовательской деятельности.

Также были намечены планы по учреждению должности торгового представителя Вологодской области в Китае. В рамках соглашений будут осуществляться поставки в КНР вологодского мороженого, сухого молока, кондитерских изделий, газового оборудования, продукции лесного комплекса. Для более оперативной реализации экспорта запланировано открыть в Вологде контейнерный терминал, который позволит напрямую отправлять продукты и грузы в КНР.

При партнёрстве с китайскими инвесторами будет построен завод лифтового оборудования в Вологодской особой экономической зоне. Благодаря проекту станет возможным удовлетворить потребности региона в замене лифтовых кабин, создать новые рабочие места.

Новое предприятие появится на территории особой экономической зоны в п. Лесково Вологодского округа. Планируемый объём инвестиций — $10 млн.

«Высокая перспектива в производстве лифтового оборудования обусловлена растущим спросом на современные и безопасные лифты как в России, так и за границей. Только в Вологодской области замене подлежит более 1 тыс. лифтовых кабин. Новый завод поспособствует не только удовлетворению внутренних потребностей региона, но и созданию экспортного потенциала. Кроме того, обеспечим новые рабочие места», — отметил губернатор Филимонов.

В ходе встреч в Китае также обсуждалась возможность проведения в Вологодской области турнира по ушу с участием сборной команды Китая и разработки программ обмена для вологодских и китайских спортсменов, тренеров, студентов и преподавателей. Напомним, что на базе Череповецкого госуниверситета уже создано «Общество российско-китайской дружбы», открытие которого пройдёт в ближайшее время при участии гостей из Китая.

В свою очередь, участники культурной программы Дней Вологодской области в Китае познакомились с вологодским Дедом Морозом, кружевными шедеврами вологодских мастериц, побывали на концертах коллектива «Русский Север», а также попробовали «Настоящие вологодские продукты».

Кроме того, как сообщил губернатор, делегацию Китайской Народной Республики с китайским Дедом Морозом (Шань Дань Лаожен) пригласили для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге в ноябре следующего года.

«Также говорили об установлении контактов Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области с Туристической палатой Китая. В рамках этой работы делаем акцент на инвестпроекты в сфере общественного питания и привлечения туристов, что создаёт дополнительные возможности для развития экономики региона», — отметил Филимонов.

Он также подчеркнул, что культурный обмен Вологодской области с провинциями КНР является важным шагом в укреплении дружбы и взаимопонимания.

«Совместные проекты в сфере туризма, спорта и образования открывают новые перспективы для взаимопонимания и экономического развития», — добавил губернатор.

В рамках форума в составе делегации также выступили председатель правительства области Александр Мордвинов, первый замгубернатора области, глава администрации губернатора Юрий Умеренко, председатель заксобрания области Сергей Жестянников, замгубернатора Владимир Осиповский и замгубернатора Владислав Ефанов, которые рассказали об инвестиционном, о промышленном потенциале региона, развитии сфер науки и образования в регионе, туристической привлекательности Вологодчины и лесопромышленном комплексе региона.

За несколько дней форума делегация Вологодской области смогла презентовать весь потенциал региона, который активно развивается благодаря промышленному производству, металлургии, химической промышленности, агропромышленному и лесному комплексам, а также туризму.

«Экономические показатели подтверждают наши успехи, и мы не останавливаемся. Новые инвестиционные проекты откроют ещё больше возможностей для развития региона и улучшения жизни его жителей», — подчеркнул Филимонов.

Поездка состоялась при поддержке Министерства иностранных дел и посольства России.